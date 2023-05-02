Выступим по классике: старомодная похлебка с фасолью и ветчиной

Уж проверьте, не просто так фасоль с беконом стала классическим блюдом, описанном во множестве романов. Ничего так не придает сил и энергии, как это сочетание простых, но вкусных ингредиентов.

Редакция Фокуса предлагает вам рецепт эпохи американской депрессии начала прошлого века. Люди тогда ничего не тратили впустую и умудрялись вкусно питаться.

Фасоль — это отличный источник белка, клетчатки и углеводов. Она помогает нормализовать уровень сахара в крови, снижать холестерин и улучшать пищеварение. Ветчина добавляет супу мясной вкус и солоноватость, а также содержит железо, цинк и витамин В12.

Суп из фасоли и ветчины — это традиционное блюдо, которое готовят из остатков ветчины после праздников в США. Это блюдо можно приготовить в казане или мультиварке. Оно хорошо подходит для холодного весеннего вечера, так как согревает и насыщает.

Похлебка с фасолью и ветчиной

Ингредиенты:

450 грамм большой белой фасоли, замоченной на ночь;

225 грамм нарезанного или измельченного мяса ветчины;

1 кость от ветчины с небольшим количеством мяса на ней (необязательно);

50 грамм коричневого сахара;

1 маленький лук, мелко нарезанный;

1/2 чайной ложки чесночной соли;

1/2 чайной ложки перца;

Вода в достаточном количестве, чтобы покрыть фасоль и бекон сверху.

Замочите фасоль на ночь и слейте. Смешайте фасоль, ветчину, кость от ветчины, коричневый сахар, лук, чесночную соль и перец в казане для супа. Залейте достаточно воды, чтобы покрыть смесь примерно на 5 сантиметров.

Доведите до кипения на низком огне и дайте повариться 2-3 часа, помешивая время от времени, или пока фасоль не будет готова.

Выньте кость от ветчины из казана и подавайте горячим.

Вот и все. Несколько простых шагов и у вас получился вкуснейший суп

Ваш старомодный суп из фасоли и ветчины готов! А к нему отлично подойдет в качестве закуски кабачковый киш без корки.