Выступим по классике: старомодная похлебка с фасолью и ветчиной
Уж поверьте, не просто так фасоль с беконом стала классическим блюдом, описанном во множестве романов. Ничего так не придает сил и энергии, как это сочетание простых, но вкусных ингредиентов.
Редакция Фокуса предлагает вам рецепт эпохи американской депрессии начала прошлого века. Люди тогда ничего не тратили впустую и умудрялись вкусно питаться.
Фасоль — это отличный источник белка, клетчатки и углеводов. Она помогает нормализовать уровень сахара в крови, снижать холестерин и улучшать пищеварение. Ветчина добавляет супу мясной вкус и солоноватость, а также содержит железо, цинк и витамин В12.
Суп из фасоли и ветчины — это традиционное блюдо, которое готовят из остатков ветчины после праздников в США. Это блюдо можно приготовить в казане или мультиварке. Оно хорошо подходит для холодного весеннего вечера, так как согревает и насыщает.
Похлебка с фасолью и ветчиной
Ингредиенты:
- 450 грамм большой белой фасоли, замоченной на ночь;
- 225 грамм нарезанного или измельченного мяса ветчины;
- 1 кость от ветчины с небольшим количеством мяса на ней (необязательно);
- 50 грамм коричневого сахара;
- 1 маленький лук, мелко нарезанный;
- 1/2 чайной ложки чесночной соли;
- 1/2 чайной ложки перца;
- Вода в достаточном количестве, чтобы покрыть фасоль и бекон сверху.
Замочите фасоль на ночь и слейте. Смешайте фасоль, ветчину, кость от ветчины, коричневый сахар, лук, чесночную соль и перец в казане для супа. Залейте достаточно воды, чтобы покрыть смесь примерно на 5 сантиметров.
Доведите до кипения на низком огне и дайте повариться 2-3 часа, помешивая время от времени, или пока фасоль не будет готова.
Выньте кость от ветчины из казана и подавайте горячим.
Вот и все. Несколько простых шагов и у вас получился вкуснейший суп
Ваш старомодный суп из фасоли и ветчины готов! А к нему отлично подойдет в качестве закуски кабачковый киш без корки.