Виступимо за класикою: старомодна юшка з квасолею та беконом

Повірте, не просто так квасоля з беконом стала класичною стравою, описаною в безлічі романів. Нічого так не надає сил і енергії, як це поєднання простих, але смачних інгредієнтів.

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Квасоля — це відмінне джерело білка, клітковини та вуглеводів. Вона допомагає нормалізувати рівень цукру в крові, знижувати холестерин і покращувати травлення. Бекон додає супу м'ясний смак і солонуватість, а також містить залізо, цинк і вітамін В12.

Суп із квасолі та бекону — це традиційна страва, яку готують із залишків бекону після свят у США. Цю страву можна приготувати в казані чи мультиварці. Вона добре підходить для холодного весняного вечора, тому що зігріває та насичує.

Юшка з квасолею та беконом

Інгредієнти:

450 г великої білої квасолі, замоченої на ніч;

225 г нарізаного або подрібненого м'яса бекону;

1 кістка від бекону з невеликою кількістю м'яса на ній (необов'язково);

50 г коричневого цукру;

1 маленька цибулина, дрібно нарізана;

1/2 чайної ложки часникової солі;

1/2 чайної ложки перцю;

вода в достатній кількості, щоб покрити квасолю та бекон зверху.

Замочіть квасолю на ніч і злийте. Змішайте квасолю, бекон, кістку від бекону, коричневий цукор, цибулю, часникову сіль і перець у казані для супу. Залийте достатньо води, щоб покрити суміш приблизно на 5 сантиметрів.

Доведіть до кипіння на низькому вогні й дайте поваритися 2-3 години, помішуючи час від часу, або поки квасоля не буде готова.

Вийміть кістку від бекону з казана та подавайте гарячим.

От і все. Декілька простих кроків, і у вас вийшов смачний суп.

Ваш старомодний суп із квасолі та бекону готовий! А до нього відмінно підійде як закуска кабачковий кіш без кірки.