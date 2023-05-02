Виступимо за класикою: старомодна юшка з квасолею та беконом
Повірте, не просто так квасоля з беконом стала класичною стравою, описаною в безлічі романів. Нічого так не надає сил і енергії, як це поєднання простих, але смачних інгредієнтів.
Редакція Фокусу пропонує вам рецепт епохи американської депресії початку минулого століття. Люди тоді нічого не марнували та примудрялися смачно харчуватися.
Квасоля — це відмінне джерело білка, клітковини та вуглеводів. Вона допомагає нормалізувати рівень цукру в крові, знижувати холестерин і покращувати травлення. Бекон додає супу м'ясний смак і солонуватість, а також містить залізо, цинк і вітамін В12.
Суп із квасолі та бекону — це традиційна страва, яку готують із залишків бекону після свят у США. Цю страву можна приготувати в казані чи мультиварці. Вона добре підходить для холодного весняного вечора, тому що зігріває та насичує.
Юшка з квасолею та беконом
Інгредієнти:
- 450 г великої білої квасолі, замоченої на ніч;
- 225 г нарізаного або подрібненого м'яса бекону;
- 1 кістка від бекону з невеликою кількістю м'яса на ній (необов'язково);
- 50 г коричневого цукру;
- 1 маленька цибулина, дрібно нарізана;
- 1/2 чайної ложки часникової солі;
- 1/2 чайної ложки перцю;
- вода в достатній кількості, щоб покрити квасолю та бекон зверху.
Замочіть квасолю на ніч і злийте. Змішайте квасолю, бекон, кістку від бекону, коричневий цукор, цибулю, часникову сіль і перець у казані для супу. Залийте достатньо води, щоб покрити суміш приблизно на 5 сантиметрів.
Доведіть до кипіння на низькому вогні й дайте поваритися 2-3 години, помішуючи час від часу, або поки квасоля не буде готова.
Вийміть кістку від бекону з казана та подавайте гарячим.
От і все. Декілька простих кроків, і у вас вийшов смачний суп.
Ваш старомодний суп із квасолі та бекону готовий! А до нього відмінно підійде як закуска кабачковий кіш без кірки.