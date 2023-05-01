Кабачковий кіш: ніякої кірки та море смаку
Навесні якщо й робити випічку, то лише у поєднанні з корисними інгредієнтами, наприклад, кабачками.
Усім своїм читачкам Фокус пропонує незвичайний рецепт кабачкового кіша без кірки, який дуже простий у приготуванні. Кіш — це французька страва, яка складається з яєчної суміші з різними начинками, що випікається в тісті. Кабачки додають кішу соковитості та корисних речовин, а сири надають аромату і пікантності. Цей кіш можна подавати на сніданок, обід чи вечерю, а також брати на пікнік. Він добре поєднується із зеленим салатом або свіжими овочами.
Кабачковий кіш
Інгредієнти:
- 450 г нарізаних кабачків;
- Близько 75 г нарізаної цибулі;
- 1/2 склянки натертого сиру (чедер, моцарела або на власний смак);
- 1/2 склянки натертого пармезану (близько 50 г);
- 1 склянка борошна та пакетик розпушувача;
- 4 великі яйця;
- 1 чайна ложка солі;
- 1/2 чайної ложки перцю;
- 1 чайна ложка часникового порошку;
- 1/2 склянки олії;
Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть олією форму для пирога.
У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, кабачок, олію, яйця, цибулю, пармезан, сир, сіль, перець та часниковий порошок. Перемішайте вручну, але не збивайте.
Вилийте тісто у підготовлену форму. Випікайте в духовці близько 40 хвилин або до золотистого кольору.
Вийміть киш із духовки та дайте йому трохи охолонути перед подачею. От і все. Ваш кабачковий кіш без кірки готовий!
До речі, він відмінно поєднуватиметься з ніжним салатом з макаронів, овочів і лимона.