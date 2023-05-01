Пікантний "Франкенштейн": ніжний салат із макаронів, овочів і лимона

Попри незвичайний склад інгредієнтів, ми впевнені, що ви частенько готуватимете цей салат, особливо влітку.

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Лимонний овочевий макаронний салат — це легкий і свіжий салат, який ідеально підходить для літнього меню. Готувати його швидко та просто, а також він містить багато корисних інгредієнтів, таких як броколі, цвітна капуста, морква та зелень. Лимонний соус надає салату свіжого й ароматного смаку, а сир фета додає солонуватий акцент. Приготувавши цей салат за рецептом Фокусу, ви зможете подавати його як самостійну страву або як гарнір до м'яса чи риби. Він також відмінно підходить для пікніків або вечірок, тому що добре зберігається в холодильнику.

Лимонний салат із макаронів та овочів

Інгредієнти:

450 г макаронів (можна використовувати будь-які за формою та розміром);

300 г броколі;

300 г цвітної капусти;

150 г моркви;

100 г сиру фета;

50 г свіжої петрушки;

50 г свіжого базиліку;

4 столові ложки оливкової олії;

Сік і цедра одного лимона;

2 чайні ложки цукру;

сіль і перець до смаку.

У великій каструлі доведіть до кипіння воду, посоліть її та зваріть макарони до стану аль денте (майже готові). Злийте воду й перекладіть макарони у велику миску.

Поки варяться макарони, наріжте броколі та цвітну капусту на невеликі суцвіття, а моркву — на тонкі скибочки. В окремій каструлі доведіть до кипіння воду й відваріть овочі до напівготовності (близько 5 хвилин). Злийте воду й додайте овочі до макаронів.

Наріжте сир фета на кубики, а петрушку та базилік нарубайте. Додайте їх до макаронів і овочів і перемішайте.

У невеликій каструльці або сковорідці змішайте оливкову олію, лимонний сік і цедру, цукор, сіль і перець. Нагрійте соус на слабкому вогні до розчинення цукру, помішуючи.

Полийте салат і добре перемішайте, щоб всі інгредієнти були рівномірно покриті соусом. Поставте салат у холодильник на кілька годин або на ніч, щоб він просочився.

Подавайте салат холодним або за кімнатної температури. За бажання можете прикрасити його додатковою зеленню або лимонними часточками.

А ось рецепт ще одного простого, але дуже смачного салату — німецького картопляного салату з маринованою цибулею та беконом.