Изумительный завтрак: рецепт бельгийских вафель из кабачков
Лучше всего такие вафли подавать со сметаной.
Вкусные и теплые бельгийские вафли – что может быть лучшим началом дня? Поэтому предлагаем вам приготовить вкуснейшее блюдо на завтрак по рецепту от кулинарного блогера Юлии Симончук, которая предлагает побаловать себя и близких сытными и в то же время полезными кабачковыми вафлями. Благо, нехватки кабачков сейчас нет, и на рынке их можно купить в любом количестве.
Вафли кабачковые
- кабачки – 500 гр (вес без жидкости – 400 гр);яйца – 2 шт;
- сыр кисломолочный – 200 гр;
- сыр твердый – 100 гр;
- мука рисовая – 130 гр;
- соль – по вкусу;
- прованские травы – по желанию.
Способ приготовления:
Молодые кабачки натереть на крупную терку, посолить, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы масса пустила сок. Тем временем твердый сыр натереть на крупную терку, яйца соединить с творогом, смешать, добавить муку, соль и перемешать.
Кабачок отжать, чтобы ушла лишняя жидкость, добавить в массу, все слегка перебить блендером до кашеобразного состояния.
Выпекать в разогретой вафельнице.
Подавать обязательно со сметаной. При желании можно смешать ее с чесноком.
Ранее Фокус писал, как приготовить сырные вафли.