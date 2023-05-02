Печенье "Савоярди": простой рецепт популярного ингредиента для тирамису

Такое печенье вкусное как само по себе, так и в качестве добавки в другие десерты.

Печенье "Савоярди" – это не только самостоятельный десерт, но и один из главных ингредиентов тирамису. Название "савоярди" переводится с итальянского как "савойские", имеет еoе одно название – "дамские пальчики" из-за своей вытянутой формы. Бисквитное печенье, посыпанное крупинками сахара, отлично впитывает жидкость, но при этом не крошится, не размокает, не теряет форму и свои вкусовые качества. Потому оно и является идеальным основанием для всевозможных пропиток и сиропов. Предлагаем приготовить этот десерт по рецепту из блога "Рецепты на каждый день".

Печенье "Савоярди"

Ингредиенты:

яичный белок – 3 шт;

сахар – 60 гр;

яичный желток – 2 шт;

мука пшеничная – 50 гр;

сахарная пудра – 30 гр.

Способ приготовления:

Взбить белки до пиков, добавить половину сахара и продолжать взбивать, пока сахар не растворится. Оставшийся сахар соединить с желтками и взбить до получения светлой и пышной массы. Осторожно соединить белки с желтками, просеять туда же муку, перемешать легкими движениями снизу вверх, сохраняя воздух.

Переложить тесто в кондитерский мешок или плотный пакет и отсадить на противень, застеленный бумагой для выпечки, в виде палочек длиной 10-12 см.

Дважды посыпать сахарной пудрой через сито и оставить на 10-15 минут. Затем выпекать в предварительно разогретой до 190-200 градусов духовке до золотисто-бежевого цвета.

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