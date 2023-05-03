Сладкий картофельный хэш: найдем применение батату

Многие задаются вопросом: что приготовить из батата? Вот вам достойное применение этого экзотического овоща, который часто можно встретить на полках украинских магазинов.

Этот удивительный картофельный хэш, рецепт которого вам предлагает Фокус, можно подавать с яйцами на завтрак или как гарнир. Это очень вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить за 20-30 минут и оно вам обязательно понравится.

Сладкий картофельный хэш

Ингредиенты:

1 батат весом приблизительно 250 г;

Обычный картофель 250 г;

1 маленький красный перец;

1 маленький лук;

соль и перец по вкусу;

1 зеленый лук, нарезанный кольцами;

2 столовые ложки растительного масла или сливочного масла;

4 яйца, сваренные пашот или приготовленные по вашему вкусу (по желанию).

Для начала нарежьте все овощи кубиками размером приблизительно в 1 сантиметр.

Сварите картофель (и батат и обычный) в подсоленной воде до мягкости — около 5 минут. Слейте воду.

В маленькой сковороде обжаривайте лук и перец до тех пор, пока лук не станет прозрачным; около 2-3 минут. Снимите с огня и отложите.

На большой сковороде, на средне-высоком огне, обжарьте картофель, помешивая время от времени, пока картофель не подрумянится, 10 — 15 минут (в зависимости от того, насколько вы любите поджаренный картофель).

Добавьте лук и перец. Посолите и поперчите по вкусу.

Выключите огонь и добавьте зеленый лук.

Подавайте с яйцами, если вам так больше нравится.

Приятного аппетита!

Кстати, лучше всего к этой картошке подойдет старомодная похлебка с фасолью и беконом.