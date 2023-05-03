Сладкий картофельный хэш: найдем применение батату

Многие задаются вопросом: что приготовить из батата? Вот вам достойное применение этого экзотического овоща, который часто можно встретить на полках украинских магазинов.

Related video

Этот удивительный картофельный хэш, рецепт которого вам предлагает Фокус, можно подавать с яйцами на завтрак или как гарнир. Это очень вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить за 20-30 минут и оно вам обязательно понравится.

Сладкий картофельный хэш

Ингредиенты:

1 батат весом приблизительно 250 г;

Обычный картофель 250 г;

1 маленький красный перец;

1 маленький лук;

соль и перец по вкусу;

1 зеленый лук, нарезанный кольцами;

2 столовые ложки растительного масла или сливочного масла;

4 яйца, сваренные пашот или приготовленные по вашему вкусу (по желанию).

Для начала нарежьте все овощи кубиками размером приблизительно в 1 сантиметр.

Сварите картофель (и батат и обычный) в подсоленной воде до мягкости — около 5 минут. Слейте воду.

В маленькой сковороде обжаривайте лук и перец до тех пор, пока лук не станет прозрачным; около 2-3 минут. Снимите с огня и отложите.

На большой сковороде, на средне-высоком огне, обжарьте картофель, помешивая время от времени, пока картофель не подрумянится, 10 — 15 минут (в зависимости от того, насколько вы любите поджаренный картофель).

Добавьте лук и перец. Посолите и поперчите по вкусу.

Выключите огонь и добавьте зеленый лук.

Подавайте с яйцами, если вам так больше нравится.

Приятного аппетита!

Кстати, лучше всего к этой картошке подойдет старомодная похлебка с фасолью и беконом.