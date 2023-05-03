Солодкий картопляний хеш: знайдемо пристосування батату

Багато хто ставить собі питання: що приготувати з батату? Ось вам гідне застосування цього екзотичного овочу, який можна зустріти на полицях українських магазинів.

Related video

Цей дивовижний картопляний хеш, рецепт якого вам пропонує Фокус, можна подавати з яйцями на сніданок або як гарнір. Це дуже смачна і проста страва, яку можна приготувати за 20-30 хвилин і вона вам обов'язково сподобається.

Солодкий картопляний хеш

Інгредієнти:

1 батат вагою приблизно 250 г;

звичайна картопля 250 г;

1 невеликий червоний перець;

1 маленька цибуля;

сіль та перець на смак;

1 зелена цибуля, нарізана кільцями;

2 столові ложки рослинної олії або вершкового масла;

4 яйця, зварені пашот або приготовлені на ваш смак (за бажанням).

Для початку наріжте всі овочі кубиками розміром приблизно 1 сантиметр.

Зваріть картоплю (і батат і звичайну) у підсоленій воді до м'якості — приблизно 5 хвилин. Злийте воду.

У маленькій сковороді обсмажуйте цибулю та перець доти, доки цибуля не стане прозорою; приблизно 2-3 хвилини. Зніміть з вогню та відкладіть.

На великій сковороді, на середньо-високому вогні, обсмажте картоплю, помішуючи час від часу, поки картопля не підрум'яниться, 10 — 15 хвилин (залежно від того, наскільки ви любите, щоб картопля була підсмажена).

Додайте цибулю та перець. Посоліть і поперчіть на ваш смак.

Вимкніть вогонь і додайте зелену цибулю.

Подавайте з яйцями, якщо вам так більше подобається.

Смачного!

До речі, найкраще до цієї картоплі підійде старомодна юшка з квасолею і беконом.