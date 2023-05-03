Курица со спаржей и грибами: вкусно, просто и полезно

К этому блюду не нужно никаких гарниров, а приготовить его очень легко даже после тяжелого рабочего дня.

Рецепт курицы со спаржей и грибами, который предлагает вам Фокус, очень легкий и здоровый. Если вы все сделаете правильно, то курица получается сочной и ароматной, а спаржа и грибы добавят свежести и текстуры. Это отличное блюдо для весеннего или летнего ужина.

Курица со спаржей и грибами

Ингредиенты:

4 куриных филе без кожи и костей;

350 г стеблей спаржи (можно замороженной);

250 г шампиньонов;

4 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки измельченного чеснока;

сок 1 лимона;

морская соль и молотый черный перец по вкусу;

1 зеленый лук, нарезанный кольцами.

Для начала добавьте оливковое масло и измельченный чеснок в сковороду и разогрейте на среднем огне.

Нарежьте куриные филе полосками и добавьте в сковороду.

Теперь нарежьте спаржу на меньшие кусочки и добавьте в сковороду, в тот момент, когда курица почти готова. Добавьте сок лимона, соль и перец.

Добавьте грибы и перемешайте. Готовьте до тех пор, пока грибы не останутся твердыми, но приготовленными. Добавьте больше соли и перца, если нужно.

Выключите огонь и добавьте зеленый лук.

Подавайте с рисом или макаронами, а можно вообще без гарнира. Приятного аппетита!

После этого можно побаловать себя небольшим десертом, например, овсяным печеньем без выпечки, которое очень просто приготовить всего пять простых шагов.