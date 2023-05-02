Изысканный вкус. Рецепт салата "Моя прекрасная леди"

Этот салат готовится из курицы, ананасов и нескольких других ингредиентов.

Салат "Моя прекрасная леди" — это вкусное блюдо, которое можно приготовить на праздничный стол. Он выкладывается в салатник слоями, а ананас и клюква придают ему пикантный вкус. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат "Моя прекрасная леди"

Ингредиенты:

300 г куриного филе;

200 г ананасов в сиропе;

150 г твердого сыра;

200 г майонеза;

100 г клюквы;

1 пучок листового салата;

соль и перец по вкусу.

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Также его можно запечь в духовке.

Ананасы отцедите от сиропа и также нарежьте мелкими кубиками.

Сыр натрите на крупной терке.

Клюкву промойте и слегка разомните вилкой или руками, чтобы выделился сок. Можно взять свежую, или мороженую клюкву.

Листья салата промойте и обсушите бумажными полотенцами.

Возьмите большое блюдо или тарелку и выложите на него листья салата, слегка прижав их к поверхности.

Сверху выложите слой курицы, посолите и поперчите по вкусу, смажьте майонезом.

Затем выложите слой ананасов, снова смажьте майонезом.

Повторите слои курицы и ананасов еще раз, завершив сыром.

По краям блюда украсьте салат клюквой, оставив немного для середины.

Поставьте салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы он пропитался.

Перед подачей посыпьте середину салата оставшейся клюквой. Ваш салат "Моя прекрасная леди" готов!

Также вы можете приготовить к такому салату оригинальные ирландские деруны, или боксти. В их состав входит сырая и отварная картошка.