Изысканный вкус. Рецепт салата "Моя прекрасная леди"
Этот салат готовится из курицы, ананасов и нескольких других ингредиентов.
Салат "Моя прекрасная леди" — это вкусное блюдо, которое можно приготовить на праздничный стол. Он выкладывается в салатник слоями, а ананас и клюква придают ему пикантный вкус. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат "Моя прекрасная леди"
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе;
- 200 г ананасов в сиропе;
- 150 г твердого сыра;
- 200 г майонеза;
- 100 г клюквы;
- 1 пучок листового салата;
- соль и перец по вкусу.
Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Также его можно запечь в духовке.
Ананасы отцедите от сиропа и также нарежьте мелкими кубиками.
Сыр натрите на крупной терке.
Клюкву промойте и слегка разомните вилкой или руками, чтобы выделился сок. Можно взять свежую, или мороженую клюкву.
Листья салата промойте и обсушите бумажными полотенцами.
Возьмите большое блюдо или тарелку и выложите на него листья салата, слегка прижав их к поверхности.
Сверху выложите слой курицы, посолите и поперчите по вкусу, смажьте майонезом.
Затем выложите слой ананасов, снова смажьте майонезом.
Повторите слои курицы и ананасов еще раз, завершив сыром.
По краям блюда украсьте салат клюквой, оставив немного для середины.
Поставьте салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы он пропитался.
Перед подачей посыпьте середину салата оставшейся клюквой. Ваш салат "Моя прекрасная леди" готов!
Также вы можете приготовить к такому салату оригинальные ирландские деруны, или боксти. В их состав входит сырая и отварная картошка.