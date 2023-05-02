Вишуканий смак. Рецепт салату "Моя прекрасна леді"

Цей салат готується з курки, ананасів та кількох інших інгредієнтів.

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Салат "Моя прекрасна леді" — це смачна страва, яку можна приготувати на святковий стіл. Він викладається в салатник шарами, а ананас і журавлина надають йому пікантного смаку. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат "Моя прекрасна леді"

Інгредієнти:

300 г курячого філе;

200 г ананасів у сиропі;

150 г твердого сиру;

200 г майонезу;

100 г журавлини;

1 пучок листового салату;

сіль та перець до свого смаку.

Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності, остудіть і наріжте дрібними кубиками. Також його можна запекти у духовці.

Ананаси відцідіть від сиропу і наріжте дрібними кубиками.

Сир натріть на великій тертці.

Журавлину промийте і злегка розімніть вилкою або руками, щоб виділився сік. Можна взяти свіжі, або морозиві журавлини.

Листя салату промийте та обсушіть паперовими рушниками.

Візьміть велику тарілку і викладіть листя салату, злегка притиснувши їх до поверхні.

Зверху викладіть шар курки, посоліть і поперчіть до смаку, змастіть майонезом.

Потім викладіть шар ананасів, знову змастіть майонезом.

Повторіть шари курки та ананасів ще раз, завершивши сиром.

По краях салат прикрасьте салат журавлиною, залишивши трохи для середини.

Поставте салат у холодильник на 1-2 години, щоб він просочився.

Перед подачею посипте середину салату журавлиною, що залишилася. Ваш салат "Моя прекрасна леді" готовий!

Також ви можете приготувати до такого салату оригінальні ірландські деруни або боксті. До їх складу входить сира та відварена картопля.