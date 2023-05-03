Мини-бургеры в стиле Мемфис: американская классика второй родины Элвиса Пресли
Мини-бургеры в стиле Мемфис: американская классика второй родины Элвиса Пресли
В штате Теннеси в мае проходит множество кулинарных фестивалей и одним из любимейших блюд на них являются эти мини-бургеры.
Да, город Мемфис стал не только творческой родиной короля рок-н-ролла и других известнейших музыкантов, но и подарил миру прекрасную кухню южан.
Фокус предлагает вам рецепт мини-бургеров, с сочным мясом, сыром, беконом, капустным салатом и сладким острым соусом. Они идеально подходят для вечеринок или просто для удовольствия. Почувствуйте себя в Мемфисе и не забудьте во время приготовления включить что-то из хитов Элвиса.
Мини-бургеры в стиле Мемфис
Ингридиенты:
- 450 г обезжиренной говядины;
- 2 столовые ложки мелко нарезанного красного лука;
- 4 ломтика сыра для бургеров (нарезанный сыр);
- 8 небольших булочек для бургеров, поджаренных;
- 4 ломтика бекона, приготовленных и разрезанных пополам;
- 120 г капустного салата;
- 120 мл кисло-сладкого соуса BBQ (на ваш вкус).
Для начала разогрейте гриль до средне-высокой температуры. Смешайте мясо и лук.
Сформируйте из мяса с луком 8 небольших котлет.
Поджаривайте на гриле по 3 минуты с каждой стороны, пока не будут готовы (внутренняя температура 71 градус).
Положите сверху половиной ломтика сыра за минуту до окончания приготовления.
Положите котлету на булочку и сверху добавьте капустный салат.
Теперь осталось добавить бекон и соус BBQ.
Приятного аппетита!
После этого можно побаловать себя небольшим десертом, например, овсяным печеньем без выпечки, которое очень просто приготовить всего пять простых шагов.