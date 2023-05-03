Без лишних калорий: рецепт питательного и полезного салата

Такой салат вкусный как в теплом виде, так и в холодном.

Весна – время, когда все задумываются о похудении и правильном питании, перебирая рецепты вкусных и полезных блюд, которые утолят голод, но не отложатся лишними граммами на боках. Один из таких рецептов предлагает известный кулинарный блогер Кристина Азизян. Аппетитный белковый салат станет идеальным блюдом для тех, кто старается воздерживаться от калорийной еды. Он насытит и даст энергию.

Белковый салат с курицей и грибами

Ингредиенты:

лук – 1 шт;

свежие или консервированные шампиньоны – 300 гр;

куриная грудка отварная – 150-200 гр;

маринованные огурцы – 2-3 шт;

кедровые или грецкие орехи – 20 гр;

зерна граната по желанию.

Для заправки:

сметана – 2 ст. л;

горчица – 1 ч. л;

соль, черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Лук почистить, порезать полукольцами, обжарить на небольшом количестве растительного масла вместе с грибами (свежими) до готовности, посолить и поперчить.

Куриную грудку порезать кубиками, огурцы порезать кубиками или полукольцами. Если используются маринованные грибы, то тоже порезать их.

Все ингредиенты сложить в глубокую миску и заправить сметаной, смешанной с горчицей, солью и специями.

Такой салат вкусный как в теплом, так и в холодном виде. Блюдо подойдет в качестве перекуса или дополнения к обеду или ужину.

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