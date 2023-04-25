Идеально для легкого ужина. Рецепт салата "Цезарь" с авокадо

Салат "Цезарь" уже стал настоящей классикой и есть множество его рецептов.

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Салат "Цезарь" с авокадо – это сочный и питательный салат, который подойдет для легкого обеда или ужина. Он состоит из хрустящего салата айсберг и фризе, свежих огурцов, нежных креветок, обжаренных на гриле, и хрустящих ломтиков хлеба. Авокадо придает салату кремовую текстуру и обеспечивает полезные жиры. Заправка из чесночного масла, горчицы и лимонного сока делает салат еще более ароматным и вкусным. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат "Цезарь" с авокадо

Ингредиенты:

200 г креветок очищенных;

1 авокадо;

1 огурец;

100 г салата айсберг;

100 г салата фризе;

4 ломтика зернового хлеба;

4 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. дижонской горчицы;

2 зубчика чеснока;

соль, перец по вкусу.

Нарежьте хлеб кубиками и обжарьте на сковороде с чесночным маслом до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Посолите и поперчите креветки и обжарьте на гриле или сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до розового цвета. Остудите немного.

Нарвите салаты руками на небольшие кусочки и выложите в большую миску.

Нарежьте огурец кружочками и добавьте к салату.

Нарежьте авокадо кубиками и аккуратно перемешайте с овощами.

В маленькой миске взбейте оливковое масло, лимонный сок, горчицу, чеснок, соль и перец до однородности.

Полейте салат заправкой и перемешайте. Выложите салат на тарелки, сверху украсьте креветками и крутонами. И эту заправку вы можете использовать и для других салатов.

Также вы можете приготовить на десерт вкусные запеченные груши с овсянкой.