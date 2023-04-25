Идеально для легкого ужина. Рецепт салата "Цезарь" с авокадо
Салат "Цезарь" уже стал настоящей классикой и есть множество его рецептов.
Салат "Цезарь" с авокадо – это сочный и питательный салат, который подойдет для легкого обеда или ужина. Он состоит из хрустящего салата айсберг и фризе, свежих огурцов, нежных креветок, обжаренных на гриле, и хрустящих ломтиков хлеба. Авокадо придает салату кремовую текстуру и обеспечивает полезные жиры. Заправка из чесночного масла, горчицы и лимонного сока делает салат еще более ароматным и вкусным. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат "Цезарь" с авокадо
Ингредиенты:
- 200 г креветок очищенных;
- 1 авокадо;
- 1 огурец;
- 100 г салата айсберг;
- 100 г салата фризе;
- 4 ломтика зернового хлеба;
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. дижонской горчицы;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец по вкусу.
Нарежьте хлеб кубиками и обжарьте на сковороде с чесночным маслом до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Посолите и поперчите креветки и обжарьте на гриле или сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны до розового цвета. Остудите немного.
Нарвите салаты руками на небольшие кусочки и выложите в большую миску.
Нарежьте огурец кружочками и добавьте к салату.
Нарежьте авокадо кубиками и аккуратно перемешайте с овощами.
В маленькой миске взбейте оливковое масло, лимонный сок, горчицу, чеснок, соль и перец до однородности.
Полейте салат заправкой и перемешайте. Выложите салат на тарелки, сверху украсьте креветками и крутонами. И эту заправку вы можете использовать и для других салатов.
Также вы можете приготовить на десерт вкусные запеченные груши с овсянкой.