Ідеально для легкої вечері. Рецепт салату "Цезар" з авокадо

Салат "Цезар" вже став справжньою класикою та є безліч його рецептів.

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Салат "Цезар" з авокадо – це соковитий та поживний салат, який підійде для легкого обіду чи вечері. Він складається з хрусткого салату айсберг та фрізе, свіжих огірків, ніжних креветок, обсмажених на грилі, та хрустких скибочок хліба. Авокадо надає салату кремову текстуру та забезпечує корисні жири. Заправка з часникової олії, гірчиці та лимонного соку робить салат ще більш ароматним та смачним. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат "Цезар" з авокадо

Інгредієнти:

200 г очищених креветок;

1 авокадо;

1 огірок;

100 г салату айсберг;

100 г салату фрізе;

4 скибочки зернового хліба;

4 ст. л. оливкової олії;

2 ст. л. лимонного соку;

1 ч. л. діжонської гірчиці;

2 зубчики часнику;

сіль, перець до смаку.

Наріжте хліб кубиками та обсмажте на сковороді з олією до золотистої скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.

Посоліть і поперчіть креветки та обсмажте на грилі чи сковороді по 2-3 хвилини з кожного боку до рожевого кольору. Остудіть трошки.

Нарвіть салати руками на невеликі шматочки та викладіть у велику миску.

Наріжте огірок кружечками та додайте до салату.

Наріжте кубиками авокадо та акуратно перемішайте з овочами.

У маленькій мисці збийте оливкову олію, лимонний сік, гірчицю, часник, сіль та перець до однорідності.

Полийте салат заправкою та перемішайте. Викладіть салат на тарілки, зверху прикрасьте креветками та крутонами. Цю заправку можна використовувати і для інших салатів.

Також можна приготувати на десерт смачні запечені груші з вівсянкою.