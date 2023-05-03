Изысканный перекус. Рецепт тостов с грибами и авокадо

Для приготовления тостов выбираейте спелый авокадо.

Если вы не знаете, что приготовить в качестве перекуса, сделать на завтрак или быстро перехватить на ужин, рекомендуем приготовить вам тост с грибами и авокадо по рецепту из блога "Рецепты на каждый день". Он прекрасно утолит голод и даст заряд энергии. К тому же готовый бутерброд выглядит очень эстетично.

Тост с грибами и авокадо

Ингредиенты:

грибы – 250 гр;

чеснок – 1 зубчик;

оливковое масло – 15 мл;

соевый соус – 15 мл;

тимьян – 2 ст. л;

черный перец – по вкусу;

спелый авокадо – 1 шт;

сок 1/2 лимона;

соль – щепотка;

хлеб – 2 ломтика.

Способ приготовления:

Грибы помыть, просушить на бумажном полотенце, нарезать слайсами. Разогреть оливковое масло на сковороде, добавить измельченный чеснок и готовить в течение минуты, время от времени помешать. Затем туда же отправить нарезанные грибы, соевый соус и тушить около 8-10 минут. Добавить свежий тимьян и черный перец.

Авокадо очистить от косточки и кожуры, размять вилкой, добавить лимонный сок и соль.

Хлеб обжарить с обеих сторон на сухой сковороде до румяности.

Каждый кусочек хлеба намазать толстым слоем авокадо и выложить сверху грибы. Сверху, при желании, можно посыпать кунжутом.

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