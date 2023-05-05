Всего пять ингредиентов. Вкусный рецепт лаваша с огурцом

Это простая и аппетитная закуска, которая подойдет для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Из лаваша можно приготовить отличную закуску, добавив начинку из творожного сыра, огурца и зелени. Вы можете использовать любой творожный сыр по вкусу, а также добавить другие ингредиенты, например крабовые палочки, куриное филе или ветчину. Фокус расскажет, как приготовить это блюдо, которое идеально подойдет для пикника, или для легкого ужина.

Вкусный рецепт лаваша с огурцом

Ингредиенты:

свежие огурцы – 200 г;

зеленый лук – 30 г;

укроп – 10 г;

петрушка – 10 г;

творожный сыр – 200 г;

тонкий лаваш – 1 лист;

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу.

Огурцы вымойте, обсушите и натрите на крупной терке. Посолите и оставьте на 15 минут. Зеленый лук, укроп и петрушку переберите, промойте и мелко нарежьте.

Отожмите огурцы от лишней жидкости и перемешайте с зеленью и творожным сыром. Посолите и поперчите по вкусу.

Расстелите лаваш на столе и равномерно намажьте сырную начинку. Сверните лаваш рулетом и заверните в пленку. Поставьте в холодильник на час.

Нарежьте рулет кусочками и подавайте с листьями зелени.

Также для пикника подойдут небольшие бургеры в стиле Мемфис. От обычных бургеров их отличает размер. Но так и есть их удобнее.