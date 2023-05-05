Привет из Бразилии. Простой рецепт очень вкусных шоколадных конфет "Бригадейро"

На приготовление таких конфет надо минимум ингредиентов и времени.

Конфеты "Бригадейро" пришли к нам из Бразилии. Их появление связывают с Эдуардом Гомесом, бразильским военным, состоявшим в звании бригадира. После окончания Второй мировой войны Гомес дважды баллотировался в президенты, для поддержки его политической компании и были придуманы эти конфеты. Президентом он не стал, но зато в Бразилии появились такие замечательные сладости, которые распространились по всему миру, завоевав любовь сладкоежек. Приготовить их в домашних условиях очень просто. Предлагаем воспользоваться рецептом из блога "Рецепты на каждый день".

Конфеты "Бригадейро"

Ингредиенты:

какао-порошок – 3 ст. л;

сливочное масло – 30 гр;

сгущенка – 400 гр;

шоколадная кондитерская посыпка — по вкусу.

Способ приготовления:

Какао, масло и сгущенку перемешать в кастрюле с толстым дном, поставить на средний огонь. Варить, постоянно помешивая, около 10 минут, пока масса не станет очень густой. Затем переложить ее на плоскую тарелку, смазанную маслом, и остудить.

Далее смазать маслом руки, сформировать из шоколадной массы небольшие шарики и обвалять их в кондитерской посыпке. Наши конфеты готовы.

Ранее Фокус писал, как приготовить конфеты "Метеорит".