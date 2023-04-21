Торт "Спутник" и конфеты "Метеорит": рецепты вкуснейших десертов для любителей космоса

Эти сладости придутся по вкусу даже тем, кто равнодушен к десертам.

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В преддверии выходных самое время подумать, чем порадовать близких. Предлагаем создать меню с акцентом на последние события, связанные со вспышкой над Киевом и теорией про НЛО и небесные тела. Фокус рекомендует включить в него пару вкуснейших десертов с космическими названиями, которые очень понравятся всем сладкоежкам.

Конфеты "Метеорит"

Ингредиенты:

грецкий орех – 100 гр;

арахис – 100 гр;

какао-порошок – 5 ст. л;

сахарная пудра – 7 ст. л (в ореховую массу 4 ст. ложки, в шоколад 3 ст. ложки);

молоко – 60 мл;

мед – 1 ст. л;

масло сливочное – 100 гр (в шоколад 60 грамм, в ореховую массу 40 грамм);

песочное печенье – 100 гр.

Для приготовления конфет чаще всего используеться поджаренный арахис. Его можно сочетать с другими орехами. Если желаете упростить рецепт, лучше использовать обычный шоколад, предварительно растопив его на водяной бане.

Способ приготовления:

В глубокую миску положить 4 столовые ложки сахарной пудры, мед и масло и поставить на водяную баню. Перемешать. Когда консистенция станет однородной, миску убрать с водяной бани. В идеале масса должна быть теплой, а не горячей. Песочное печенье перебить в блендере в крошку и добавить к медово-масляной массе, все хорошо перемешать.

Туда же добавить измельченные орехи, все еще раз хорошо перемешать и поставить на 20 минут холодильник.

Сделать кружочки и положить их на плоскую тарелку. Вновь отправить в холодильник на 20-30 минут.

Пока они застывают, готовим шоколадную массу. В миску насыпать какао-порошок и 3 ст. ложки сахарной пудры. Перемешать. Затем добавить немного молока, поставить на слабый огонь и разогреть, непрерывно помешивая. Довести до кипения и убрать с огня. Добавить масло, размешать, охладить. Круглые ореховые конфеты полить шоколадной массой и отправить в холод на час. Готовые конфеты можно посыпать ореховой крошкой.

Торт "Спутник"

Ингредиенты:

масло сливочное – 80 гр;

яйцо – 2 шт;

мед – 1 ст. л;

разрыхлитель – 2ч. л;

грецкие орехи (измельченные) –150 гр.

мука – 400 гр.

Для крема:

масло сливочное – 250 гр;

сметана отвешенная – 450 гр;

вареная сгущенка – 400 гр;

коньяк – 1 ст. л. или ванилин.

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло перетереть с сахаром. Затем добавить два яйца, столовую ложку меда, все хорошо перемешать. Затем туда же – измельченные орехи. Муку добавить, смешав ее с разрыхлителем. Вымесить тесто. Накрыть его полотенцем и оставить на 15 минут при комнатной температуре.

Разделить на четыре части – 4 больших и одну маленькую, раскатать. Каждый корж распределить по форме и отправить выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов на 8-10 минут.

Самый мелкий корж после выпекания и остывания перетереть на крошку.

Теперь готовим крем. Для этого масло комнатной температуры взбить миксером, добавить вареную сгущенку, а затем сметану. Все взбить до однородной массы.

Перемазать коржи кремом, посыпать крошкой. Пару часов подержать торт при комнатной температуре, а затем отправить на ночь в холодильник. Затем порезать торт ромбами и выложить его в форме звезды.

Ранее Фокус писал, как приготовить торт "НЛО".