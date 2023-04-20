Космически вкусно. Рецепт кокосового торта "НЛО"

Если у вас не получилось разрезать кокос на пластины для украшения этого торта, можно придумать свой декор.

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Поскольку в СМИ и соцсетях не утихают разговоры о том, что же озарило Киев поздним вечером 19 апреля, предлагаем по этому поводу приготовить "тематический" торт "НЛО". С ним придется повозиться, но результат того стоит, да и тревожные мысли насчет, например, нашествия инопланетян уйдут прочь. Рецептом поделились в блоге "Едим дома".

Кокосовый торт "НЛО"

Ингредиенты:

кокос, натертый на мелкой терке, – 200 гр;

яйца – 3 шт;

кукурузная мука – 70 гр;

пшеничная мука – 30 гр;

разрыхлитель – 2 ч. л;

куркума – 0,5 ч. л. (для более насыщенного цвета, поэтому – по желанию).

Для крема:

сыр маскарпоне – 300 гр;

сгущенное молоко – 100 гр;

очищенный от коричневой кожицы и натертый на мелкой терке кокос – 100 гр.

Для пропитки:

кокосовое молоко;

кокосовый ликер "Малибу" – 2 ст. л;

сладкая вода.

Способ приготовления:

Отметим сразу, что торт состоит из одного бисквитного коржа, покрытого толстым слоем крема и украшенным пластинками кокосового ореха.

Сначала готовим крем. Для этого маскарпоне и сгущенное молоко хорошо взбить до получения однородной массы, добавить кокосовую стружку, хорошо перемешать. Отставить в холодильник.

Далее делаем корж. Яйца взбить с сахаром. В кокос добавить 2 ст. л ликера. Смешать с просеянной мукой и разрыхлителем. Аккуратно соединить с яйцами и перемешать. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут, проверить готовность зубочисткой.

Остывший корж пропитать, покрыть толстым слоем крема, придав ему слегка овальную форму, украсить тонко порезанными пластинками кокосового ореха. Поставить в холодильник на несколько часов.

Практические советы по работе с кокосами.

Кокос лучше разбивать молотком, предварительно помыв и слив кокосовое молочко через дырочки. Перед разбиванием орех поместить в 2-3 пакета и делать это стоит на твердой устойчивой поверхности. Надо постараться стукнуть посередине, чтобы орех разбился на 2-3 части. Тогда из крупных частей кокоса можно вырезать кружочки.

Если у вас получились кружочки и овальчики и вы решили украсить ими торт, то сделайте это незадолго до подачи на стол. До этого приготовленные пластинки можно убрать в морозилку, иначе они начнут высыхать и слегка скукожатся.

В случае, если нарезать ровных кружочков не удалось, торт можно украсить по-другому.

Ранее Фокус писал, как приготовить торт "Спартак".