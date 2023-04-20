Космически вкусно. Рецепт кокосового торта "НЛО"
Если у вас не получилось разрезать кокос на пластины для украшения этого торта, можно придумать свой декор.
Поскольку в СМИ и соцсетях не утихают разговоры о том, что же озарило Киев поздним вечером 19 апреля, предлагаем по этому поводу приготовить "тематический" торт "НЛО". С ним придется повозиться, но результат того стоит, да и тревожные мысли насчет, например, нашествия инопланетян уйдут прочь. Рецептом поделились в блоге "Едим дома".
Кокосовый торт "НЛО"
Ингредиенты:
- кокос, натертый на мелкой терке, – 200 гр;
- яйца – 3 шт;
- кукурузная мука – 70 гр;
- пшеничная мука – 30 гр;
- разрыхлитель – 2 ч. л;
- куркума – 0,5 ч. л. (для более насыщенного цвета, поэтому – по желанию).
Для крема:
- сыр маскарпоне – 300 гр;
- сгущенное молоко – 100 гр;
- очищенный от коричневой кожицы и натертый на мелкой терке кокос – 100 гр.
Для пропитки:
- кокосовое молоко;
- кокосовый ликер "Малибу" – 2 ст. л;
- сладкая вода.
Способ приготовления:
Отметим сразу, что торт состоит из одного бисквитного коржа, покрытого толстым слоем крема и украшенным пластинками кокосового ореха.
Сначала готовим крем. Для этого маскарпоне и сгущенное молоко хорошо взбить до получения однородной массы, добавить кокосовую стружку, хорошо перемешать. Отставить в холодильник.
Далее делаем корж. Яйца взбить с сахаром. В кокос добавить 2 ст. л ликера. Смешать с просеянной мукой и разрыхлителем. Аккуратно соединить с яйцами и перемешать. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут, проверить готовность зубочисткой.
Остывший корж пропитать, покрыть толстым слоем крема, придав ему слегка овальную форму, украсить тонко порезанными пластинками кокосового ореха. Поставить в холодильник на несколько часов.
Практические советы по работе с кокосами.
Кокос лучше разбивать молотком, предварительно помыв и слив кокосовое молочко через дырочки. Перед разбиванием орех поместить в 2-3 пакета и делать это стоит на твердой устойчивой поверхности. Надо постараться стукнуть посередине, чтобы орех разбился на 2-3 части. Тогда из крупных частей кокоса можно вырезать кружочки.
Если у вас получились кружочки и овальчики и вы решили украсить ими торт, то сделайте это незадолго до подачи на стол. До этого приготовленные пластинки можно убрать в морозилку, иначе они начнут высыхать и слегка скукожатся.
В случае, если нарезать ровных кружочков не удалось, торт можно украсить по-другому.
Ранее Фокус писал, как приготовить торт "Спартак".