Космічно смачно. Рецепт кокосового торта "НЛО"

Якщо вам не вдалося розрізати кокос на пластини для прикраси цього торта, можна придумати свій декор.

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Оскільки у ЗМІ та соцмережах не вщухають розмови про те, що ж осяяло Київ пізно ввечері 19 квітня, пропонуємо з цього приводу приготувати "тематичний" торт "НЛО". З ним доведеться повозитися, але результат того вартий, та й тривожні думки щодо, наприклад, навали інопланетян підуть геть. Рецептом поділилися у блозі "Їмо вдома".

Кокосовий торт "НЛО"

Інгредієнти:

кокос, натертий на дрібній тертці — 200 г;

яйця – 3 шт;

кукурудзяне борошно — 70 г;

пшеничне борошно — 30 г;

розпушувач – 2 ч. л;

куркума — 0,5 ч. л. (для більш насиченого кольору, тому – за бажанням).

Для крему:

сир маскарпоне — 300 г;

молоко, що згущує — 100 г;

очищений від коричневої шкірки та натертий на дрібній тертці кокос – 100 г.

Для просочення:

кокосове молоко;

кокосовий лікер "Малібу" – 2 ст. л;

солодка вода.

Спосіб приготування:

Відзначимо відразу, що торт складається з одного бісквітного коржа, покритого товстим шаром крему та прикрашеного пластинками кокосового горіха.

Спочатку готуємо крем. Для цього маскарпоне та згущене молоко добре збити до отримання однорідної маси, додати кокосову стружку, добре перемішати. Відставити у холодильник.

Далі робимо корж. Яйця збити із цукром. У кокос додати 2 ст. л лікеру. Змішати з просіяним борошном і розпушувачем. Акуратно з'єднати з яйцями та перемішати. Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30-35 хвилин, перевірити готовність зубочисткою.

Корж, що остигнув, просочити, покрити товстим шаром крему, надавши йому злегка овальної форми, прикрасити тонко порізаними пластинками кокосового горіха. Поставити у холодильник на кілька годин.

Практичні поради щодо роботи з кокосами

Кокос краще розбивати молотком, попередньо помивши і зливши кокосове молочко через дірочки. Перед розбиванням горіх помістити в 2-3 пакети і робити це варто на твердій стійкій поверхні. Потрібно постукати посередині, щоб горіх розбився на 2-3 частини. Тоді із великих частин кокосу можна вирізати кружечки.

Якщо у вас вийшли кружальця та овальчики і ви вирішили прикрасити ними торт, то зробіть це незадовго до подачі на стіл. До цього приготовлені пластинки можна прибрати в морозилку, інакше вони почнуть висихати і злегка зморщаться.

Якщо нарізати рівних кружечків не вдалося, торт можна прикрасити по-іншому.

Раніше Фокус писав як приготувати торт "Спартак".