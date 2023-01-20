Шоколадно-медовий торт "Спартак": простий рецепт вічної класики

Готовий торт потрібно потримати за кімнатної температури, а потім на ніч відправити в холодильник, щоб він добре настоявся.

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Торт "Спартак" — один з найсмачніших і найулюбленіших десертів у багатьох ласунів. А все тому, що цей торт складається з шоколадно-медових коржів, перемазаних олійно-заварним кремом, і буквально тане у роті. Щоб його приготувати, доведеться згаяти час, проте результат виправдає всі витрати, тому що торт виходить досить великим і дуже ніжним. Як його приготувати, розповіли у блозі "Смачні рецепти".

Торт "Спартак"

Складові:

Для коржів:

Яйця — 2 шт.;

Цукор — 2 ст.;

Молоко — 14 ст. л. (обов'язково холодне, кип'ячене);

Мед — 4 ст. л.;

Олія — 100 г;

Сода — 2 ч. л.;

Какао — 6 ст. л.;

Борошно приблизно — 900 г.

Для крему:

Молоко — 2 літри;

Олія — 400-500 г;

Яйця — 8 шт.;

Борошно — 8 ст. л.;

Коньяк — 2 ст. л.

Зазначимо, що з такою кількістю інгредієнтів торт виходить дуже великим. Можна зменшити кількість потрібних продуктів наполовину.

Спосіб приготування:

Яйця добре розтерти із цукром у глибокій мисці. Окремо у посуді з товстим дном розчинити на вогні молоко з медом та олію, зняти з вогню та в гарячу суміш влити гашену соду.

У миску з яйцями додати какао, а потім молочну суміш. Далі необхідно ввести муку. Тісто має вийти, як на вареники.

Поділити готове тісто на 10 коржів, розкотити кожен за розміром форми і випікати в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів по 5 хвилин. Дно листа або форми обов'язково вистелити пергаментним папером, оскільки до металу коржі прилипнуть. Готовий корж має бути тендітним і жорстким. Однак не можна і перетримувати коржі, щоб вони не почали гірчити.

Далі слід приготувати крем. Для цього молоко в каструлі поставити на вогонь, додати цукор та заважати до розчинення. Паралельно збити віночком яйця, які потім тонким струмком ввести в гаряче молоко, продовжуючи помішувати крем, ввести по ложці борошно. Варити, вимішуючи, до загусання. Дати охолонути.

Олію, розігріту до кімнатної температури, добре збити міксером, а потім по ложці додавати в нього крем, а в кінці — коньяк.

Перемазати коржі готовим кремом, прикрасити на свій смак і дати торту постояти деякий час при кімнатній температурі, щоб вони просочилися, а потім на ніч відправити його в холодильник.

Раніше Фокус писав як приготувати знаменитий торт "Естергазі".