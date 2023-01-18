Вічна класика. Як приготувати легендарний торт "Естерхазі"

Цей торт є одним із найсмачніших, і хоча його приготування вимагає часу та ретельності, результат перевершить усі очікування.

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Десерт "Естерхазі" є класикою кондитерського мистецтва. Це мигдально-шоколадний торт, популярний в Угорщині, Австрії та Німеччині, названий на честь угорського дипломата князя Пала Антала Естерхазі, міністра закордонних справ Угорщини під час революції 1848—1849 років. Класичний "Естерхазі" складається з п'яти коржів, випечених зі збитої білкової маси з додаванням мигдалю, вершкового масла і борошна та з'єднаних між собою масляним кремом із додаванням коньяку. Зверху торт покривають товстим шаром білої цукрової глазурі, де рідким шоколадом наноситься типовий для цього десерту сітчастий малюнок. Пропонуємо приготувати це своїми руками за рецептом із блогу користувача cook_with_me_at_home.

Торт "Естерхазі"

Інгредієнти:

білки — 8 шт.;

цукор — 200 г;

молоті в борошно горіхи — 200 г;

борошно — 3 ст. л;

кориця — на кінчику ножа.

Для крему:

жовтки — 6 шт;

цукор — 6 ст.

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л;

борошно — 1 ст. л;

молоко — 380 мл;

масло — 250 г.

Для верху торта:

абрикосове варення — 3 ст. л.;

білий шоколад — 160 г;

вершки — 2 ст. л;

чорний шоколад — 40 г.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати коржі. Для цього білки потрібно збити міксером на максимальній швидкості, трохи додаючи цукор. В ідеалі має вийти густа та щільна маса.

В окремому посуді варто змішати мелені горіхи з борошном і корицею. Горіхи можна брати будь-які — мигдаль, грецькі, фундук, кеш'ю, арахіс. Горіхово-борошняну суміш акуратно ввести в білки і так само акуратно перемішати масу лопаткою.

З пергаменту для випічки вирізати 6 кіл (d22 см). Тісто розділити на шість частин, кожну з яких нанести на пергаментне коло, розподілити по всій площі та розрівняти лопаткою. Випікати в розігрітій до 150 градусів духовці з конвекцією приблизно 0 хвилин. Тісто потрібно пекти відразу, тому якщо немає такої можливості, потрібно буде робити його порційно.

З готових коржів зняти папір. Якщо він прилип до пергаменту, провести по паперу змоченим у воді пензликом. Тоді корж легко відійде.

Відкласти коржі до повного охолодження.

Поки коржі остигають, настав час зайнятися кремом. Для цього жовтки потрібно збити з цукром, додати крохмаль і борошно і, збиваючи, трохи влити молоко. Масу, що вийшла, поставити на невеликий вогонь, варити до загусання, постійно помішуючи вінчиком. Охолодити. Масло збити до білого кольору, по ложці додаючи заварну масу, збити пишний однорідний крем. Перемазати коржі, крім верхнього, та боки.

Верхній корж змастити абрикосовим варенням, перебитим на блендері до однорідності. Потім на водяній бані потрібно розтопити білий шоколад із вершками та ще теплим рівномірно нанести його зверху на варення. Коли шар охолоне, розтопити чорний шоколад. З пергаменту скрутити конус, налити туди чорний шоколад, зрізати кінчик і, починаючи з центру, намалювати чорним шоколадом по білому спіралі. Зубочисткою одразу провести по спіралі від центру до країв, утворюючи сегменти, вісім разів. Далі у кожному сегменті провести зубочисткою від краю до центру. Дати настоятися у холодильнику ніч.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальний бісквіт.