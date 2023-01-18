Вечная классика. Как приготовить легендарный торт "Эстерхази"

Этот торт является одним из самых вкусных, и хотя его приготовление требует времени и скурпулезности, результат превзойдет все ожидания.

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Десерт "Эстерхази" является классикой кондитерского искусства. Это миндально-шоколадный торт, популярный в Венгрии, Австрии и Германии, который назван в честь венгерского дипломата князя Пала Антала Эстерхази, министра иностранных дел Венгрии во время революции 1848—1849 годов. Классических "Эстерхази" состоит из пяти коржей, выпеченных из взбитой белковой массы с добавлением миндаля, сливочного масла и муки и соединенных между собой масляным кремом с добавлением коньяка. Сверху торт покрывают толстым слоем белой сахарной глазури, на которой жидким шоколадом наносится типичный для этого десерта сетчатый рисунок. Предлагаем приготовить этот своими руками по рецепту из блога пользователя cook_with_me_at_home.

Торт "Эстерхази"

Ингредиенты:

Белки – 8 шт;

Сахар — 200 гр;

Молотые в муку орехи — 200 гр;

Мука – 3 ст. л;

Корица – на кончике ножа.

Для крема:

Желтки – 6 шт;

Сахар – 6 ст.л;

Кукурузный крахмал – 2 ст. л;

Мука – 1 ст. л;

Молоко – 380 мл;

Масло – 250 гр.

Для верха торта:

Абрикосовое варенье – 3 ст. л.,

Белый шоколад – 160 гр;

Сливки – 2 ст. л;

Черный шоколад – 40 гр.

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить коржи. Для этого белки нужно взбить миксером на максимальной скорости, по чуть-чуть добавляя сахар. В идеале должна получиться густая и плотная масса.

В отдельной посуде следует смешать молотые орехи с мукой и корицей. Орехи можно брать любые – миндаль, грецкие, фундук, кешью, арахис. Орехово-мучную смесь аккуратно ввести в белки и так же аккуратно перемешать массу лопаткой.

Из пергамента для выпечки вырезать 6 кругов (d22 см). Тесто разделить на шесть частей, каждую из которых нанести на пергаментный круг, распределить по всей площади и разровнять лопаткой. Выпекать в разогретой до 150 градусов духовке с конвекцией примерно около 0 минут. Тесто нужно печь сразу, поэтому если нет такой возможности, нужно будет делать его порционно.

С готовых коржей снять бумагу. Если он прилип к пергаменту, провести по бумаге смоченной в воде кисточкой. Тогда корж легко отойдет.

Отложить лепешки до полного охлаждения.

Пока коржи остывают, пора заняться кремом. Для этого желтки нужно взбить с сахаром, добавить крахмал и муку и, взбивая, немного влить молоко. Получившуюся массу поставить на небольшой огонь, варить до загустения, постоянно помешивая венчиком. Охладить. Масло взбить до белого цвета, по ложке добавляя заварную массу, взбить однородный пышный крем. Перемазать коржи, кроме верхнего, и бока.

Верхний корж смазать абрикосовым вареньем, перебитом на блендере до однородности. Затем на водяной бане нужно растопить белый шоколад со сливками и еще теплым равномерно нанести его сверху на варенье. Когда слой остынет, растопить черный шоколад. С пергамента скрутить конус, налить туда черный шоколад, срезать кончик и, начиная с центра, "нарисовать" черным шоколадом по белому спирали. Зубочисткой сразу провести по спирали от центра к краям, образуя сегменты, восемь раз. Далее в каждом сегменте провести зубочисткой от края до центра. Дать настояться в холодильнике ночь.

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