Шоколадно-медовый торт "Спартак": простой рецепт вечной классики
Готовый торт нужно подержать при комнатной температуре, а затем на ночь отправить в холодильник, чтобы он хорошо настоялся.
Торт "Спартак" – один из самых вкусных и любимых десертов у многих сладкоежек. А все потому, что этот торт состоит из шоколадно-медовых коржей, перемазанных масляно-заварным кремом, и буквально тает во рту. Чтобы его приготовить, придется потратить время, однако результат оправдает все затраты, потому что торт получается довольно большим и очень нежным. Как его приготовить, рассказали в блоге "Вкусные рецепты".
Торт "Спартак"
Ингредиенты:
Для коржей:
- Яйца – 2 шт;
- Сахар – 2 стак;
- Молоко – 14 ст. л (обязательно холодное, кипяченое);
- Мед – 4 ст. л;
- Масло – 100 гр;
- Сода – 2 ч. л;
- Какао – 6 ст. л;
- Мука – примерно 900 гр.
Для крема:
- Молоко – 2 литра;
- Масло – 400-500 гр;
- Яйца – 8 шт;
- Мука – 8 ст. л;
- Коньяк – 2 ст. л.
Отметим, что с таким количеством ингредиентов торт получается очень большим. Можно уменьшить количество необходимых продуктов наполовину.
Способ приготовления:
Яйца хорошо растереть с сахаром в глубокой миске. Отдельно в посуде с толстым дном растворить на огне молоко с медом и масло, снять с огня и в горячую смесь влить гашеную соду.
В миску с яйцами добавить какао, а затем молочную смесь. Далее необходимо ввести муку. Тесто должно получиться, как на вареники.
Поделить готовое тесто на 10 лепешек, раскатать каждую по размеру формы и выпекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, по 5 минут. Дно противня или формы обязательно выстелить пергаментной бумагой, поскольку к металлу коржи прилипнут. Готовый корж должен быть хрупкий и жесткий. Однако нельзя и передерживать коржи, чтобы они не начали горчить.
Далее следует приготовить крем. Для этого молоко в кастрюле поставить на огонь, добавить сахар и мешать до растворения. Параллельно взбить венчиком яйца, которые затем тонкой струйкой ввести в горячее молоко, продолжая мешать крем, ввести по ложке муку. Варить, вымешивая, до загустения. Дать остыть.
Масло, разогретое до комнатной температуры, хорошо взбить миксером. а затем по ложке добавлять в него заварной крем, а в конце – коньяк.
Перемазать коржи готовым кремом, украсить по своему вкусу и дать торту постоять некоторое время при комнатной температуре, чтобы они пропитались, а затем на ночь отправить его в холодильник.
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