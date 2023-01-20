Шоколадно-медовый торт "Спартак": простой рецепт вечной классики

Готовый торт нужно подержать при комнатной температуре, а затем на ночь отправить в холодильник, чтобы он хорошо настоялся.

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Торт "Спартак" – один из самых вкусных и любимых десертов у многих сладкоежек. А все потому, что этот торт состоит из шоколадно-медовых коржей, перемазанных масляно-заварным кремом, и буквально тает во рту. Чтобы его приготовить, придется потратить время, однако результат оправдает все затраты, потому что торт получается довольно большим и очень нежным. Как его приготовить, рассказали в блоге "Вкусные рецепты".

Торт "Спартак"

Ингредиенты:

Для коржей:

Яйца – 2 шт;

Сахар – 2 стак;

Молоко – 14 ст. л (обязательно холодное, кипяченое);

Мед – 4 ст. л;

Масло – 100 гр;

Сода – 2 ч. л;

Какао – 6 ст. л;

Мука – примерно 900 гр.

Для крема:

Молоко – 2 литра;

Масло – 400-500 гр;

Яйца – 8 шт;

Мука – 8 ст. л;

Коньяк – 2 ст. л.

Отметим, что с таким количеством ингредиентов торт получается очень большим. Можно уменьшить количество необходимых продуктов наполовину.

Способ приготовления:

Яйца хорошо растереть с сахаром в глубокой миске. Отдельно в посуде с толстым дном растворить на огне молоко с медом и масло, снять с огня и в горячую смесь влить гашеную соду.

В миску с яйцами добавить какао, а затем молочную смесь. Далее необходимо ввести муку. Тесто должно получиться, как на вареники.

Поделить готовое тесто на 10 лепешек, раскатать каждую по размеру формы и выпекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, по 5 минут. Дно противня или формы обязательно выстелить пергаментной бумагой, поскольку к металлу коржи прилипнут. Готовый корж должен быть хрупкий и жесткий. Однако нельзя и передерживать коржи, чтобы они не начали горчить.

Далее следует приготовить крем. Для этого молоко в кастрюле поставить на огонь, добавить сахар и мешать до растворения. Параллельно взбить венчиком яйца, которые затем тонкой струйкой ввести в горячее молоко, продолжая мешать крем, ввести по ложке муку. Варить, вымешивая, до загустения. Дать остыть.

Масло, разогретое до комнатной температуры, хорошо взбить миксером. а затем по ложке добавлять в него заварной крем, а в конце – коньяк.

Перемазать коржи готовым кремом, украсить по своему вкусу и дать торту постоять некоторое время при комнатной температуре, чтобы они пропитались, а затем на ночь отправить его в холодильник.

Ранее Фокус писал, как приготовить знаменитый торт "Эстерхази".