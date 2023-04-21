Торт "Супутник" і цукерки "Метеорит": рецепти найсмачніших десертів для любителів космосу

Ці солодощі сподобаються навіть тим, хто байдужий до десертів.

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Напередодні вихідних саме час подумати, чим порадувати близьких. Пропонуємо створити меню з акцентом на останні події, пов'язані зі спалахом над Києвом і теорією про НЛО й небесні тіла. Фокус рекомендує додати в нього пару смачнючих десертів із космічними назвами, які дуже сподобаються всім ласунам.

Цукерки "Метеорит"

Інгредієнти:

волоський горіх — 100 г;

арахіс — 100 г;

какао-порошок — 5 ст. л.;

цукрова пудра — 7 ст. л. (у горіхову масу 4 ст. ложки, у шоколад 3 ст. ложки);

молоко — 60 мл;

мед — 1 ст. л.;

масло вершкове — 100 г (у шоколад 60 грамів, у горіхову масу 40 грамів);

пісочне печиво — 100 г.

Для приготування цукерок найчастіше використовується підсмажений арахіс. Його можна поєднувати з іншими горіхами. Якщо бажаєте спростити рецепт, краще використати звичайний шоколад, попередньо розтопивши його на водяній бані.

Спосіб приготування:

У глибоку миску покласти 4 столові ложки цукрової пудри, мед і масло, поставити на водяну баню. Перемішати. Коли суміш стане однорідною, миску прибрати з водяної бані. В ідеалі маса має бути теплою, а не гарячою. Пісочне печиво перебити в блендері в крихту й додати медово-масляної маси, все добре перемішати.

Туди ж додати подрібнені горіхи, все це добре перемішати й поставити на 20 хвилин у холодильник.

Зробити кульки, покласти на пласку тарілку. Знову відправити в холодильник на 20-30 хвилин.

Поки вони застигають, готуємо шоколадну масу. В миску насипати какао-порошок і 3 ст. ложки цукрової пудри. Перемішати. Потім додати трохи молока, поставити на слабкий вогонь і розігріти, безперервно помішуючи. Довести до кипіння та прибрати з вогню. Додати масло, розмішати, охолодити. Круглі горіхові цукерки полити шоколадною масою та відправити в холодильник на годину. Готові цукерки можна посипати горіховою крихтою.

Торт "Супутник"

Інгредієнти:

масло вершкове — 80 г;

яйця — 2 шт.;

мед — 1 ст. л.;

розпушувач — 2 ч. л.;

волоські горіхи (подрібнені) — 150 г.;

борошно — 400 г.

Для крему:

масло вершкове — 250 г;

сметана — 450 г;

варене згущене молоко — 400 г;

коньяк — 1 ст. л. або ванілін.

Спосіб приготування:

Розм'якшене вершкове масло перетерти з цукром. Потім додати два яйця, столову ложку меду, добре перемішати. Потім туди ж — подрібнені горіхи. Борошно додати, змішавши його з розпушувачем. Вимісити тісто. Накрити його рушником і залишити на 15 хвилин за кімнатної температури.

Розділити на чотири частини — три великі й одну маленьку, розкачати. Кожен корж розподілити по формі та відправити випікатися в духовку, розігріту до 200 градусів, на 8-10 хвилин.

Найдрібніший корж після випікання й охолодження перетерти на крихту.

Тепер готуємо крем. Для цього масло кімнатної температури збити міксером, додати варене згущене молоко, а потім сметану. Все збити до однорідної маси.

Перемазати коржі кремом, посипати крихтою. Кілька годин потримати торт за кімнатної температури. а потім відправити на ніч у холодильник. Далі нарізати торт ромбами та викласти його у формі зірки.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "НЛО".