Торт "Супутник" і цукерки "Метеорит": рецепти найсмачніших десертів для любителів космосу
Ці солодощі сподобаються навіть тим, хто байдужий до десертів.
Напередодні вихідних саме час подумати, чим порадувати близьких. Пропонуємо створити меню з акцентом на останні події, пов'язані зі спалахом над Києвом і теорією про НЛО й небесні тіла. Фокус рекомендує додати в нього пару смачнючих десертів із космічними назвами, які дуже сподобаються всім ласунам.
Цукерки "Метеорит"
Інгредієнти:
- волоський горіх — 100 г;
- арахіс — 100 г;
- какао-порошок — 5 ст. л.;
- цукрова пудра — 7 ст. л. (у горіхову масу 4 ст. ложки, у шоколад 3 ст. ложки);
- молоко — 60 мл;
- мед — 1 ст. л.;
- масло вершкове — 100 г (у шоколад 60 грамів, у горіхову масу 40 грамів);
- пісочне печиво — 100 г.
Для приготування цукерок найчастіше використовується підсмажений арахіс. Його можна поєднувати з іншими горіхами. Якщо бажаєте спростити рецепт, краще використати звичайний шоколад, попередньо розтопивши його на водяній бані.
Спосіб приготування:
У глибоку миску покласти 4 столові ложки цукрової пудри, мед і масло, поставити на водяну баню. Перемішати. Коли суміш стане однорідною, миску прибрати з водяної бані. В ідеалі маса має бути теплою, а не гарячою. Пісочне печиво перебити в блендері в крихту й додати медово-масляної маси, все добре перемішати.
Туди ж додати подрібнені горіхи, все це добре перемішати й поставити на 20 хвилин у холодильник.
Зробити кульки, покласти на пласку тарілку. Знову відправити в холодильник на 20-30 хвилин.
Поки вони застигають, готуємо шоколадну масу. В миску насипати какао-порошок і 3 ст. ложки цукрової пудри. Перемішати. Потім додати трохи молока, поставити на слабкий вогонь і розігріти, безперервно помішуючи. Довести до кипіння та прибрати з вогню. Додати масло, розмішати, охолодити. Круглі горіхові цукерки полити шоколадною масою та відправити в холодильник на годину. Готові цукерки можна посипати горіховою крихтою.
Торт "Супутник"
Інгредієнти:
- масло вершкове — 80 г;
- яйця — 2 шт.;
- мед — 1 ст. л.;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- волоські горіхи (подрібнені) — 150 г.;
- борошно — 400 г.
Для крему:
- масло вершкове — 250 г;
- сметана — 450 г;
- варене згущене молоко — 400 г;
- коньяк — 1 ст. л. або ванілін.
Спосіб приготування:
Розм'якшене вершкове масло перетерти з цукром. Потім додати два яйця, столову ложку меду, добре перемішати. Потім туди ж — подрібнені горіхи. Борошно додати, змішавши його з розпушувачем. Вимісити тісто. Накрити його рушником і залишити на 15 хвилин за кімнатної температури.
Розділити на чотири частини — три великі й одну маленьку, розкачати. Кожен корж розподілити по формі та відправити випікатися в духовку, розігріту до 200 градусів, на 8-10 хвилин.
Найдрібніший корж після випікання й охолодження перетерти на крихту.
Тепер готуємо крем. Для цього масло кімнатної температури збити міксером, додати варене згущене молоко, а потім сметану. Все збити до однорідної маси.
Перемазати коржі кремом, посипати крихтою. Кілька годин потримати торт за кімнатної температури. а потім відправити на ніч у холодильник. Далі нарізати торт ромбами та викласти його у формі зірки.
Раніше Фокус писав, як приготувати торт "НЛО".