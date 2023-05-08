Нежный и ароматный. Рецепт сырного супа с шампиньонами
Это отличный и простой рецепт вкусного супа, который готовится за полчаса.
Сырный суп с шампиньонами — это нежный и ароматный суп, который очень просто приготовить и это не займет много времени. В него входит немного ингредиентов, но вкус вас впечатлит.
Сыр для супа вы можете выбрать по своему вкусу и добавить тот, который вам нравится больше других. Фокус расскажет, как его приготовить.
Сырный суп с шампиньонами
Ингредиенты:
- 300 г шампиньонов;
- 1 луковица;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 2 ст. л. муки;
- 1 л куриного бульона;
- 200 мл сливок;
- 150 г тертого сыра;
- соль, перец, зелень по вкусу.
Шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками, а лук — мелкими кубиками.
В кастрюле разогрейте масло и обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте муку и перемешайте.
Влейте бульон, доведите до кипения и уменьшите огонь.
Добавьте шампиньоны и варите суп 15 минут, помешивая иногда.
В конце добавьте сливки, сыр, соль, перец и зелень. Перемешайте и дайте супу настояться под крышкой 5 минут.
Разлейте суп по тарелкам и подавайте горячим с хлебом или гренками.
К такому супу можно приготовить небольшие бургеры в стиле Мемфис.