Черничные клецки: самый неожиданный десерт
Если вы любите ягодные десерты, то вам понравится этот рецепт черничных клецок.
Это простой и вкусный десерт, который можно приготовить из свежих или замороженных ягод. Черничные клецки — это мягкие и пушистое тесто, которые варятся в сладком черничном сиропе. Этот десерт идеально подходит для холодных вечеров, когда хочется чего-то уютного и ароматного. Вы можете подавать черничные клецки по рецепту Фокуса с ванильным мороженым или взбитыми сливками для дополнительной изысканности.
Черничные клецки
Ингредиенты
Для черничной смеси:
- 1 л свежей или замороженной черники;
- 500 мл воды;
- 300 г сахара;
- 1 ч л корицы;
- 75 г сливочного масла, смягченного.
Для теста на клецки:
- 125 г муки;
- 15 г сахара;
- 5 г разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 50 г сливочного масла, смягченного;
- 60 мл молока;
- ванильное мороженое или взбитые сливки для подачи.
В большой миске смешайте муку, 15 г сахара, разрыхлитель и соль. Нарежьте 50 г сливочного масла небольшими кусочками и добавьте в сухие ингредиенты. Втирайте масло в муку пальцами или вилкой, пока не получится крошка.
Постепенно добавляйте молоко и замешивайте тесто. Оно должно быть густым и липким.
Отложите тесто в сторону. В большой кастрюле смешайте чернику, 500 мл воды, 300 г сахара и корицу. Доведите до кипения на среднем огне, помешивая иногда.
Снизьте огонь и добавьте 75 г сливочного масла. Помешайте, пока масло не растает.
Ложкой выкладывайте тесто на клецки по одной столовой ложке в кипящую черничную смесь. Не перемешивайте!
Накройте кастрюлю крышкой и тушите на слабом огне около 30 минут. Не открывайте крышку и не помешивайте!
Подавайте черничные клецки горячими с ванильным мороженым или взбитыми сливками для подачи. Наслаждайтесь этим ароматным и вкусным десертом!
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