Грузинская кухня. Рецепт хачапури с сыром и зеленью на сковороде
Это вкусное блюдо, которое невероятно просто приготовить.
Хачапури с сыром и зеленью на сковороде – это очень простой вариант приготовления грузинского национального блюда. Для теста нужен только кефир, мука, сода и соль, а для начинки — сыр сулугуни, зелень и сметана. Хачапури жарятся на сухой сковороде до золотистой корочки, а потом смазываются сливочным маслом. Они получаются сочными и очень вкусными. Таки хачапури отлично подходят для перекуса и их можно взять на пикник. Фокус расскажет, как их приготовить.
Хачапури на сковороде
Ингредиенты:
- кефир жирностью 3,2% – 200 мл;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль – 3/4 ч. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- мука – 260 г;
- сулугуни – 200 г;
- петрушка – 2 веточки;
- кинза – 2 веточки;
- укроп – 2 веточки;
- сметана жирностью 20% – 25 г;
- растительное масло для жарки – 4 ч. л.
Подготовьте ингредиенты для теста. Кефир налейте в миску. Добавьте сахар, соль и соду. Перемешайте венчиком. Всыпьте муку и вымесите тесто. Сформируйте шар, накройте полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
Приготовьте начинку для хачапури. Сыр натрите на крупной терке. Петрушку, кинзу и укроп вымойте и хорошо обсушите. Оборвите с веточек листочки и мелко нарежьте. Соедините в миске тертый сыр, измельченную пряную зелень и сметану. Тщательно перемешайте. Можно немного посолить и поперчить. Начинка для хачапури готова.
Тесто выложите на рабочий стол, разделите на равные части. Одну раскатайте в тонкую лепешку, на середину выложите четверть сырной начинки. Края теста поднимите над ней и тщательно защипните. Уложите получившийся "узелок" швом вниз. Раскатайте в толстую лепешку. Таким же образом сделайте все заготовки.
Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте дно сковороды чайной ложкой растительного масла. Уложите одну лепешку и обжарьте с одной стороны. Переверните и подрумяньте с другой. Так же приготовьте оставшиеся хачапури, смазывая сковороду растительным маслом.
Горячие хачапури смажьте сливочным маслом.
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