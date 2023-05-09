Грузинская кухня. Рецепт пирога лобиани
Это пирог с начинкой из фасоли и трав.
Лобиани — это грузинский пирог, который подойдет для вегетарианцев, или просто для тех, кто хочет разнообразить свое меню. Его готовят с начинкой из фасоли и трав. Такой пирог отлично подойдет для пикника, или его можно взять с собой на работу. Фокус расскажет, как приготовить это блюдо грузинской кухни.
Пирог лобиани
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 г муки;
- 250 мл теплой воды;
- 25 г дрожжей;
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 3 ст.л. растительного масла.
Для начинки:
- 400 г фасоли (белой или красной);
- 2 луковицы;
- 2 зубчика чеснока;
- пучок свежей кинзы;
- соль, перец, хмели-сунели по вкусу.
Замесите тесто из муки, воды, дрожжей, сахара, соли и растительного масла. Оставьте его в теплом месте на час.
Замочите фасоль в холодной воде на ночь. Отварите ее до мягкости, слейте воду и разомните вилкой или измельчите блендером.
Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте чеснок, соль, перец и хмели-сунели и перемешайте.
Нарежьте кинзу и добавьте к фасоли. Смешайте начинку с луком и чесноком.
Разделите тесто на две части. Раскатайте одну часть и выложите на противень, смазанный маслом или застеленный бумагой для выпечки. Равномерно распределите начинку по тесту, оставляя свободные края.
Раскатайте вторую часть теста и накройте ею начинку. Закройте края теста, сделайте несколько проколов в центре пирога для выхода пара.
Смажьте пирог сверху растительным маслом или взбитым яйцом. Выпекайте в духовке при 180 градусах около 40 минут или до зарумянивания.
Дайте пирогу немного остыть и нарежьте на порции. Подавайте горячим или холодным.
На десерт вы можете приготовить вкусный пирог с яблоками и овсянкой.