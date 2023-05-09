Грузинская кухня. Рецепт пирога лобиани

Это пирог с начинкой из фасоли и трав.

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Лобиани — это грузинский пирог, который подойдет для вегетарианцев, или просто для тех, кто хочет разнообразить свое меню. Его готовят с начинкой из фасоли и трав. Такой пирог отлично подойдет для пикника, или его можно взять с собой на работу. Фокус расскажет, как приготовить это блюдо грузинской кухни.

Пирог лобиани

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки;

250 мл теплой воды;

25 г дрожжей;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли;

3 ст.л. растительного масла.

Для начинки:

400 г фасоли (белой или красной);

2 луковицы;

2 зубчика чеснока;

пучок свежей кинзы;

соль, перец, хмели-сунели по вкусу.

Замесите тесто из муки, воды, дрожжей, сахара, соли и растительного масла. Оставьте его в теплом месте на час.

Замочите фасоль в холодной воде на ночь. Отварите ее до мягкости, слейте воду и разомните вилкой или измельчите блендером.

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте чеснок, соль, перец и хмели-сунели и перемешайте.

Нарежьте кинзу и добавьте к фасоли. Смешайте начинку с луком и чесноком.

Разделите тесто на две части. Раскатайте одну часть и выложите на противень, смазанный маслом или застеленный бумагой для выпечки. Равномерно распределите начинку по тесту, оставляя свободные края.

Раскатайте вторую часть теста и накройте ею начинку. Закройте края теста, сделайте несколько проколов в центре пирога для выхода пара.

Смажьте пирог сверху растительным маслом или взбитым яйцом. Выпекайте в духовке при 180 градусах около 40 минут или до зарумянивания.

Дайте пирогу немного остыть и нарежьте на порции. Подавайте горячим или холодным.

На десерт вы можете приготовить вкусный пирог с яблоками и овсянкой.