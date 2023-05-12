Невидимый яблочный пирог: рецепт оригинального десерта
Пирог называют невидимым из-за очень тонко порезанных яблок.
Яблочный пирог – один из самых простых и вкусных десертов, который прекрасно подходит к чаю, кофе и просто в качестве перекуса. Предлагаем приготовить интересную вариацию этого блюда по рецепту из блога "Рецепты на каждый день". Сложного в этом нет ничего, а результат порадует.
Невидимый яблочный пирог
Ингредиенты:
- сливочное масло – 50 г. + для смазывания;
- сахар – 50 г. + 0,5 ст. л;
- яйцо – 3 шт;
- мука – 80 гр;
- корица – 1/4 ч. л;
- молоко – 60 мл.
- миндальные лепестки – 20 гр.
Способ приготовления:
Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Стенки присыпать половиной столовой ложки сахара. Постелить в форму пергамент.
Духовку разогреть до 180 градусов.
В глубокой посуде взбить яйца и 50 гр сахара, всыпать муку, корицу и все хорошо перемешать. Частями влить молоко, каждый раз перемешивая тесто до однородности, а затем ввести растопленное масло.
Яблоки очистить от кожуры и сердцевин, нарезать их очень тонкими дольками, максимум 3-4 мм, аккуратно вмешать в тесто.
Перелить тесто в форму, посыпать миндальными лепестками и отправить в духовку на 40 минут.
Готовый пирог можно слегка присыпать сахарной пудрой.
Ранее Фокус писал, как приготовить ароматные булочки с корицей и яблоками.