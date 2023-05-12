Невидимый яблочный пирог: рецепт оригинального десерта

Пирог называют невидимым из-за очень тонко порезанных яблок.

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Яблочный пирог – один из самых простых и вкусных десертов, который прекрасно подходит к чаю, кофе и просто в качестве перекуса. Предлагаем приготовить интересную вариацию этого блюда по рецепту из блога "Рецепты на каждый день". Сложного в этом нет ничего, а результат порадует.

Невидимый яблочный пирог

Ингредиенты:

сливочное масло – 50 г. + для смазывания;

сахар – 50 г. + 0,5 ст. л;

яйцо – 3 шт;

мука – 80 гр;

корица – 1/4 ч. л;

молоко – 60 мл.

миндальные лепестки – 20 гр.

Способ приготовления:

Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Стенки присыпать половиной столовой ложки сахара. Постелить в форму пергамент.

Духовку разогреть до 180 градусов.

В глубокой посуде взбить яйца и 50 гр сахара, всыпать муку, корицу и все хорошо перемешать. Частями влить молоко, каждый раз перемешивая тесто до однородности, а затем ввести растопленное масло.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевин, нарезать их очень тонкими дольками, максимум 3-4 мм, аккуратно вмешать в тесто.

Перелить тесто в форму, посыпать миндальными лепестками и отправить в духовку на 40 минут.

Готовый пирог можно слегка присыпать сахарной пудрой.

Ранее Фокус писал, как приготовить ароматные булочки с корицей и яблоками.