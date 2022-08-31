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Стиль жизни

Вкуснее шарлотки. Рецепт ароматных булочек с корицей и яблоками

рецепт, булочки
Фото: Instagram | Вкусное блюдо к чаю по рецепту известного фуд-блогера

Булочки получаются мягкими и нежными как пух.

Ароматные булочки с корицей — то самое домашнее блюдо, которое соберет за столом всю семью. Чтобы приготовить вкусное угощение, придется постараться, так как тесто не любит тех, кто спешит. Однако если следовать рецепту, все обязательно получится, а результат не оставит равнодушным ваших близких. Рецепт из Instagram фуд-блогера Кати Кудляк.

Булочки-улитки с яблоками и корицей

Тесто:

  • 25 г прессованных дрожжей
  • 4 ст.л. сахара
  • 250 мл теплого молока
  • щепотка соли
  • 80 г растопленного масла
  • 2 желтки + 1 яйцо
  • 550 г муки

Дополнительно:

  • 5-6 яблок
  • 7-8 ст.л. сахара
  • 4-5 ч.л. корицы
  • яйцо для смазки
  • сахарная пудра(по желанию)

Пошаговый рецепт:

  • Готовим тесто. Для этого в отдельную миску крошим дрожжи, добавляем одну столовую ложку сахара, пять столовых ложек молока и три столовых ложки муки. Хорошо вымешиваем и оставляем опару на 10-15 мин отдохнуть
  • В это время в отдельной миске соединяем желтки с яйцом, добавляем оставшийся сахар, соль, взбиваем немного венчиком.
  • В полученную яично-сахарную смесь добавляем молоко, опару, частями всыпаем просеянную муку, хорошо перемешиваем. В конце вливаем масло растительное и замешиваем тесто.
  • Если тесто будет сильно липнуть к рукам, нужно добавить немного масла и хорошо вымесить тесто.
  • Накрываем тесто тканью и оставляем подходить один час.
  • В это время чистим яблоки от кожуры и нарезаем их на тоненькие маленькие кусочки.
  • Отдельно соединяем сахар с корицей.
  • Когда тесто подойдет, раскатываем его в тонкий прямоугольник примерно 0,5 см. Посыпаем сахарной пудрой и яблоками, сворачиваем рулет и нарезаем на кусочки по 2,5-3 см.
  • Выкладываем заготовки для будущих булочек на противень, прикрываем тканью и оставляем еще на 20-25 мин.
  • Когда время пройдет, смазываем булочки желтком, чтобы они подпеклись сверху, и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 20-25 мин.
  • Булочки получаются нежные и очень ароматные.

Приятного аппетита!

Фокус ранее писал о том, как приготовить любимый десерт итальянок — сладкие трубочки канолли по-сицилийски.