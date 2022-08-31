Стиль жизни
Вкуснее шарлотки. Рецепт ароматных булочек с корицей и яблоками
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Булочки получаются мягкими и нежными как пух.
Ароматные булочки с корицей — то самое домашнее блюдо, которое соберет за столом всю семью. Чтобы приготовить вкусное угощение, придется постараться, так как тесто не любит тех, кто спешит. Однако если следовать рецепту, все обязательно получится, а результат не оставит равнодушным ваших близких. Рецепт из Instagram фуд-блогера Кати Кудляк.
Булочки-улитки с яблоками и корицей
Тесто:
- 25 г прессованных дрожжей
- 4 ст.л. сахара
- 250 мл теплого молока
- щепотка соли
- 80 г растопленного масла
- 2 желтки + 1 яйцо
- 550 г муки
Дополнительно:
- 5-6 яблок
- 7-8 ст.л. сахара
- 4-5 ч.л. корицы
- яйцо для смазки
- сахарная пудра(по желанию)
Пошаговый рецепт:
- Готовим тесто. Для этого в отдельную миску крошим дрожжи, добавляем одну столовую ложку сахара, пять столовых ложек молока и три столовых ложки муки. Хорошо вымешиваем и оставляем опару на 10-15 мин отдохнуть
- В это время в отдельной миске соединяем желтки с яйцом, добавляем оставшийся сахар, соль, взбиваем немного венчиком.
- В полученную яично-сахарную смесь добавляем молоко, опару, частями всыпаем просеянную муку, хорошо перемешиваем. В конце вливаем масло растительное и замешиваем тесто.
- Если тесто будет сильно липнуть к рукам, нужно добавить немного масла и хорошо вымесить тесто.
- Накрываем тесто тканью и оставляем подходить один час.
- В это время чистим яблоки от кожуры и нарезаем их на тоненькие маленькие кусочки.
- Отдельно соединяем сахар с корицей.
- Когда тесто подойдет, раскатываем его в тонкий прямоугольник примерно 0,5 см. Посыпаем сахарной пудрой и яблоками, сворачиваем рулет и нарезаем на кусочки по 2,5-3 см.
- Выкладываем заготовки для будущих булочек на противень, прикрываем тканью и оставляем еще на 20-25 мин.
- Когда время пройдет, смазываем булочки желтком, чтобы они подпеклись сверху, и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 20-25 мин.
- Булочки получаются нежные и очень ароматные.
Приятного аппетита!
Фокус ранее писал о том, как приготовить любимый десерт итальянок — сладкие трубочки канолли по-сицилийски.