Вкуснее шарлотки. Рецепт ароматных булочек с корицей и яблоками

Булочки получаются мягкими и нежными как пух.

Ароматные булочки с корицей — то самое домашнее блюдо, которое соберет за столом всю семью. Чтобы приготовить вкусное угощение, придется постараться, так как тесто не любит тех, кто спешит. Однако если следовать рецепту, все обязательно получится, а результат не оставит равнодушным ваших близких. Рецепт из Instagram фуд-блогера Кати Кудляк.

Булочки-улитки с яблоками и корицей

Тесто:

25 г прессованных дрожжей

4 ст.л. сахара

250 мл теплого молока

щепотка соли

80 г растопленного масла

2 желтки + 1 яйцо

550 г муки

Дополнительно:

5-6 яблок

7-8 ст.л. сахара

4-5 ч.л. корицы

яйцо для смазки

сахарная пудра(по желанию)

Пошаговый рецепт:

Готовим тесто. Для этого в отдельную миску крошим дрожжи, добавляем одну столовую ложку сахара, пять столовых ложек молока и три столовых ложки муки. Хорошо вымешиваем и оставляем опару на 10-15 мин отдохнуть

В это время в отдельной миске соединяем желтки с яйцом, добавляем оставшийся сахар, соль, взбиваем немного венчиком.

В полученную яично-сахарную смесь добавляем молоко, опару, частями всыпаем просеянную муку, хорошо перемешиваем. В конце вливаем масло растительное и замешиваем тесто.

Если тесто будет сильно липнуть к рукам, нужно добавить немного масла и хорошо вымесить тесто.

Накрываем тесто тканью и оставляем подходить один час.

В это время чистим яблоки от кожуры и нарезаем их на тоненькие маленькие кусочки.

Отдельно соединяем сахар с корицей.

Когда тесто подойдет, раскатываем его в тонкий прямоугольник примерно 0,5 см. Посыпаем сахарной пудрой и яблоками, сворачиваем рулет и нарезаем на кусочки по 2,5-3 см.

Выкладываем заготовки для будущих булочек на противень, прикрываем тканью и оставляем еще на 20-25 мин.

Когда время пройдет, смазываем булочки желтком, чтобы они подпеклись сверху, и выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 20-25 мин.

Булочки получаются нежные и очень ароматные.

Приятного аппетита!

Фокус ранее писал о том, как приготовить любимый десерт итальянок — сладкие трубочки канолли по-сицилийски.