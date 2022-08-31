Смачніше за шарлотку. Рецепт ароматних булочок з корицею та яблуками

Булочки виходять м'якими та ніжними, як пух.

Ароматні булочки з корицею — та сама домашня страва, яка збере за столом усю родину. Щоб приготувати смачне частування, доведеться постаратися, бо тісто не любить тих, хто поспішає. Однак якщо слідувати рецепту, все обов'язково вийде, а результат не залишить байдужими ваших близьких. Рецепт із Instagram фуд-блогерки Каті Кудляк.

Булочки-равлики з яблуками та корицею

Тісто:

25 г пресованих дріжджів

4 ст. цукру

250 мл теплого молока

дрібка солі

80 г розтопленої олії

2 жовтки + 1 яйце

550 г борошна

Додатково:

5-6 яблук

7-8 ст. цукру

4-5 ч. л кориці

яйце для змащення

цукрова пудра (за бажанням)

Покроковий рецепт:

Готуємо тісто. Для цього в окрему миску кришимо дріжджі, додаємо одну столову ложку цукру, п'ять столових ложок молока і три столові ложки борошна. Добре вимішуємо і залишаємо опару на 10-15 хв.

У цей час в окремій мисці з'єднуємо жовтки з яйцем, додаємо залишений цукор, сіль, збиваємо трохи вінчиком.

В отриману яєчно-цукрову суміш додаємо молоко, опару, частинами всипаємо просіяне борошно, добре перемішуємо. Наприкінці вливаємо олію та замішуємо тісто.

Якщо тісто сильно липне до рук, потрібно додати трохи олії і добре вимісити тісто.

Накриваємо тісто тканиною і залишаємо підходити одну годину.

У цей час чистимо яблука від шкірки і нарізаємо їх на маленькі тоненькі шматочки.

Окремо з'єднуємо цукор із корицею.

Коли тісто підійде, розгортаємо його в тонкий прямокутник приблизно 0,5 см. Посипаємо цукровою пудрою та яблуками, згортаємо рулет і нарізаємо на шматочки по 2,5-3 см.

Викладаємо заготовки для майбутніх булочок на лист, прикриваємо тканиною і залишаємо ще на 20-25 хв.

Коли пройде час, змащуємо булочки жовтком, щоб вони підпеклися зверху, і випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 20-25 хв.

Булочки виходять ніжні та дуже ароматні.

Смачного!

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