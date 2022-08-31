Стиль життя
Смачніше за шарлотку. Рецепт ароматних булочок з корицею та яблуками
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Булочки виходять м'якими та ніжними, як пух.
Ароматні булочки з корицею — та сама домашня страва, яка збере за столом усю родину. Щоб приготувати смачне частування, доведеться постаратися, бо тісто не любить тих, хто поспішає. Однак якщо слідувати рецепту, все обов'язково вийде, а результат не залишить байдужими ваших близьких. Рецепт із Instagram фуд-блогерки Каті Кудляк.
Булочки-равлики з яблуками та корицею
Тісто:
- 25 г пресованих дріжджів
- 4 ст. цукру
- 250 мл теплого молока
- дрібка солі
- 80 г розтопленої олії
- 2 жовтки + 1 яйце
- 550 г борошна
Додатково:
- 5-6 яблук
- 7-8 ст. цукру
- 4-5 ч. л кориці
- яйце для змащення
- цукрова пудра (за бажанням)
Покроковий рецепт:
- Готуємо тісто. Для цього в окрему миску кришимо дріжджі, додаємо одну столову ложку цукру, п'ять столових ложок молока і три столові ложки борошна. Добре вимішуємо і залишаємо опару на 10-15 хв.
- У цей час в окремій мисці з'єднуємо жовтки з яйцем, додаємо залишений цукор, сіль, збиваємо трохи вінчиком.
- В отриману яєчно-цукрову суміш додаємо молоко, опару, частинами всипаємо просіяне борошно, добре перемішуємо. Наприкінці вливаємо олію та замішуємо тісто.
- Якщо тісто сильно липне до рук, потрібно додати трохи олії і добре вимісити тісто.
- Накриваємо тісто тканиною і залишаємо підходити одну годину.
- У цей час чистимо яблука від шкірки і нарізаємо їх на маленькі тоненькі шматочки.
- Окремо з'єднуємо цукор із корицею.
- Коли тісто підійде, розгортаємо його в тонкий прямокутник приблизно 0,5 см. Посипаємо цукровою пудрою та яблуками, згортаємо рулет і нарізаємо на шматочки по 2,5-3 см.
- Викладаємо заготовки для майбутніх булочок на лист, прикриваємо тканиною і залишаємо ще на 20-25 хв.
- Коли пройде час, змащуємо булочки жовтком, щоб вони підпеклися зверху, і випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 20-25 хв.
- Булочки виходять ніжні та дуже ароматні.
Смачного!
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