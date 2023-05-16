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Немного экзотики: как приготовить суши-шарики с хрустящей корочкой

Фото: kristina_ne_pp/instagram

При желании в перечень ингредиентов для приготовления шариков можно добавить острый перец.

Суши-шарики с хрустящей румяной корочкой – блюдо, которое одновременно удивит и обрадует домочадцев. Готовить его довольно просто, а результат получается изумительный. Как их сделать, рассказала кулинарный блогер Кристина. Они отличной подойдут для встречи гостей, дружеских посиделок и просто в качестве перекуса.

Хрустящие суши-шарики

Ингредиенты:

  • рис – 200 гр;
  • вода – 220 гр;
  • рисовый уксус – 10 мл;
  • креветки – 100 гр;
  • зеленый лук – 1 шт;
  • майонез – 3 ст. л;
  • соус шрирача – 2 ч. л;
  • мед – 2 ч. л;
  • острый перец – по желанию;
  • масло – для жарки.

Способ приготовления:

Рис промыть два-три раза. Отправить его в посуду с толстым дном, залить водой, накрыть крышкой и поставить на сильный огонь. Как только вода закипит, уменьшить огонь до минимума и варить 12 минут. Крышку ни в коем случае не открывать. После выключить плиту, накрыть полотенцем и оставить еще на 15 минут или варить в микроволновке на режиме "крупа".

Готовый рис заправить рисовым уксусом, перемешать и дать остыть.

Для начинки смешать мелконарезанные креветки, лук, майонез, острый соус и мед.

Из риса сделать шарики, обжарить их в большом количестве масла до золотистости.

Пальцем сделать дырку шариках, заполнить начинкой.

Украсить перцем, полить терияки.

Ранее Фокус писал, как приготовить суши-торт.