Без выпечки и хлопот. Рецепт мини-торта из печенья и сметанного крема
Это очень простой и вкусный десерт, который можно приготовить за полчаса из самых обычных продуктов.
Торты традиционно выпекаются в духовке и очень долго готовятся, но можно приготовить торт и без выпечки. И он будет таким же вкусным, нежным и сладким. И в нем всего четыре ингредиента, включая ванильный сахар. Словом, идеально подойдет на десерт. Фокус расскажет, как его приготовить.
Мини-торт со сметанным кремом
Ингредиенты:
- 250 г сухого печенья (можно использовать любое по вкусу);
- 500 г жирной сметаны;
- 250 г молока сгущенного;
- 1 пакетик ванильного сахара.
Сметану взбейте с ванильным сахаром и сгущенным молоком. У вас должен получиться густой и однородный крем.
Подберите форму, в которой будете формировать десерт. Подойдет небольшая, но высокая форма. Выложите один слой печенья на дно формы.
Залейте тонким слоем сметанного крема. Снова печенье, опять крем. И так до тех пор, пока печенье и крем не закончатся. Сверху должен быть слой крема.
Накройте десерт из печенья и сметанного крема крышкой или пищевой пленкой и поместите в холодильник на ночь или хотя бы на несколько часов, чтобы торт хорошо пропитался и застыл.
Достаньте мини-торт без выпечки из холодильника, аккуратно выньте из формы и порежьте на порции. Подавайте десерт сразу или храните в холодильнике до подачи. Готовый торт можно украсить дольками мандарина, или другими фруктами.
Также вы можете приготовить вкусный пирог с заварным кремом.