Азиатский стиль: рецепт курицы с брокколи в пикантном соусе
Лучшим гарниром к этому блюду будет рис.
Курица – незаменима для тех, кто не любит очень жирного, но обожает мясо. Из нее можно приготовить множество вкуснейших блюд как на каждый день, так и к праздничному столу. Сегодня мы предлагаем вам попробовать экзотическое блюдо – куриное мясо с брокколив азиатском стиле по рецепту из блога "Сборник рецептов". Оно получается с очень пикантным и насыщенным вкусом и просто идеально с рисом в качестве гарнира.
Курица с брокколи в азиатском стиле
Ингредиенты:
- куриные бедра – 800 гр;
- брокколи – 1 качан;
- чеснок – 4 зубчика;
- имбирь – 20 гр;
- соль;
- перец;
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.
Для соуса:
- мед – 1,5 ст. л;
- соевый соус – 6 ст. л;
- рисовый уксус – 1,5 ст. л;
- кунжутное масло – 2 ч. л;
- кунжут – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Куриное филе мелко нарезать и смешать с солью, перцем и крахмалом. Брокколи нарезать на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде три минуты, после чего откинуть на дуршлаг.
Обжарить курицу на хорошо разогретой сковородке на растительном масле до золотистости. Добавить мелко нарезанный чеснок и имбирь, обжаривать еще пару минут.
Все ингредиенты для соуса смешать, добавить к курице, перемешать и тушить на огне ниже среднего пару минут. Туда же отправить брокколи и перемешать. Блюдо готово.
Ранее Фокус писал, как приготовить курицу в сливочно-сырном соусе.