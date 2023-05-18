Курица адобо – филиппинская классика на обед

Несмотря на то, что это азиатское блюдо, его приготовление не займет много времени или усилий.

Курица адобо — это пикантно кислая, насыщенная чесноком блюдо, рецепт которого вам предлагает Фокус. Лучше всего, как и любое мясо по-азиатски, эту курицу лучше подавать с рисом, чтобы он впитал соус. Это классический филиппинский рецепт который быстро готовится тушением курятины. Иногда к курице можно добавить кусочки свиного брюшка, что поднимает вкус на более высокий уровень.

Курица адобо

Ингредиенты:

1 целая курица (около 1,5 кг), разделанная на 8 частей;

1/2 стакана (120 мл) белого уксуса;

1/4 стакана (60 мл) соевого соуса;

1/4 стакана (60 мл) куриного бульона (или воды);

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка черного перца в зернах;

4 лавровых листа;

8 зубчиков чеснока, раздавленных;

2 столовые ложки растительного масла;

Соль по вкусу.

В большой миске смешайте куски курицы с уксусом, соевым соусом, перцем, лавровыми листьями и чесноком. Переложите маринованную курицу и жидкость в пластиковый пакет или закрытый контейнер. Маринуйте в холодильнике не менее 6 часов или до одного дня.

Переложите маринованную курицу и жидкость в большой горшок или сковороду с толстым дном. Добавьте бульон (или воду) и сахар и доведите до кипения на высоком огне.

Уменьшите огонь до среднего и варите курицу под крышкой до мягкости, периодически переворачивая ее, около 30 минут. Выложите курицу из горшка и приправьте солью по вкусу.

Разогрейте масло на большой сковороде на средне-высоком огне. Обжаривайте куски курицы до хрустящей корочки с обеих сторон, по 3-4 минуты с каждой стороны. Подавайте курицу адобо горячей с рисом и любимым соусом.

Приятного аппетита!

А еще на обед вы можете приготовить курицу с куркумой по особому рецепту.