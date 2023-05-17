Как вкусно приготовить птицу. Рецепт курицы с куркумой

Главный секрет этого рецепта во вкусном маринаде. Таким образом вы сможете приготовить курицу и на гриле и в духовке.

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Курицу практически невозможно испортить: она быстро готовится и отлично сочетается со многими специями. Попробуйте запечь ее с куркумой и петрушкой, предварительно замариновав в йогурте. Этот рецепт идеально подойдет и для гриля, если вы решите приготовить шашлык из курицы. Фокус расскажет, как это сделать.

Курица с куркумой

Ингредиенты:

тушка курица или отдельные ее части 1 кг;

150 г натурального йогурта

1 средняя луковица

1 пучок петрушки

60 мл лимонного сока

40 г сливочного масла

2 ст. л. оливкового масла

¾ ч. л. молотой куркумы

соль, свежемолотый черный перец

Если у вас целая курица – разделайте ее, если у вас уже порционные куски, то приготовьте маринад. Нарежьте лук мелкими кубиками и положите в большую миску. Отделите листья петрушки от стеблей, стебли нарежьте и соедините с луком. Добавьте йогурт, куркуму и лимонный сок, посолите, приправьте перцем и перемешайте.

Выдерживайте курицу в маринаде не менее 12 часов. Непременно удалите маринад с курицы перед запеканием, в противном случае он сгорит в процессе приготовления.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выньте курицу из маринада и обсушите бумажными полотенцами. Смажьте жаростойкую форму оливковым маслом, свободно разложите курицу и запекайте в центре духовки в течение 30 мин.

А после приготовьте соус к курице. В небольшом сотейнике растопите сливочное масло. Можно немного потомить в нем мелко нарубленный зубчик чеснока, после добавьте мелко нарубленную петрушку. Получится прекрасный соус не только для запеченной курицы, но и для стейка или морепродуктов на гриле.

Если вам не нравится петрушка, вы можете использовать и другие травы. Например, кервель, эстрагон — специю с острым ароматом и легкими анисовыми нотками. Или же зеленый лук.

Есть и другие вкусные маринады для курицы. После птицу можно готовить на гриле, или в духовке.