Як смачно приготувати птицю. Рецепт курки з куркумою

Головний секрет цього рецепту у смачному маринаді. Так ви зможете приготувати курку і на грилі, і в духовці.

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Курку практично неможливо зіпсувати: вона швидко готується і відмінно поєднується з багатьма спеціями. Спробуйте запекти її з куркумою та петрушкою, попередньо замаринувавши в йогурті. Цей рецепт ідеально підійде і для гриля, якщо ви вирішите приготувати курячий шашлик. Фокус розкаже, як це зробити.

Курка з куркумою

Інгредієнти:

тушка курка чи окремі її частини 1 кг;

150 г натурального йогурту;

1 середня цибулина;

1 пучок петрушки;

60 мл лимонного соку;

40 г вершкового масла;

2 ст. л. оливкової олії;

¾ ч. л. меленої куркуми;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Якщо у вас ціла курка – розріжте її на порції, якщо у вас вже порційні шматки, то приготуйте маринад. Наріжте цибулю дрібними кубиками та покладіть у велику миску. Відокремте листя петрушки від стебелець, стебла наріжте і з'єднайте з цибулею. Додайте йогурт, куркуму та лимонний сік, посоліть, приправте перцем і перемішайте.

Витримуйте курку в маринаді щонайменше 12 годин. Обов'язково видаліть маринад з курки перед запіканням, інакше він згорить у процесі приготування.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Вийміть курку з маринаду та обсушіть паперовими рушниками. Змастіть жаростійку форму оливковою олією, вільно розкладіть курку і запікайте в центрі духовки протягом 30 хв.

А потім приготуйте соус до курки. У невеликому сотейнику розтопіть вершкове масло. Можна трохи потомити в ній дрібно нарубаний зубчик часнику, потім додайте дрібно нарубану петрушку. Вийде чудовий соус не тільки для запеченої курки, але і для стейка або морепродуктів на грилі.

Якщо вам не подобається петрушка, ви можете використовувати інші трави. Наприклад, кервель, естрагон — спецію з гострим ароматом та легкими анісовими нотками. Або ж зелену цибулю.

Є й інші смачні маринади для курки. Після цього птицю можна готувати на грилі, або в духовці.