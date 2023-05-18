Как приготовить идеальную заправку для любого салата: советы специалиста

Главное при приготовлении заправки – учитывать пропорции жира и кислоты.

Каждая хозяйка знает, что секрет любого салата таится не только в ингредиентах, но и в заправке. По словам эксперта по быстрой и вкусной еде, посла проекта Джейми Оливера в Украине Дарьи Дорошкевич, – салатная заправка – это всегда сочетание жира и кислоты. Если с помощью ингредиентов ей можно добавить сладости или остроты, то жир и кислота там обязательно должны присутствовать. Дорошкевич поделилась секретами создания идеальной заправки на своей странице в соцсети.

Лучшей основой для любой заправки является сметана или несладкий йогурт, поскольку это и жир, и кислота. Добавить заправке кислоты помогут следующие продукты:

лимонный сок;

бальзамический уксус;

другие виды качественного уксуса (домашний яблочный, виноградный, рисовый);

сок других цитрусовых (лайм, мандарин, апельсин, грейпфрут);

кисломолочные продукты;

ягоды (малина, ежевика, клубника).

Жиры для заправки:

растительное масло: оливковое extra virgin, подсолнечное, тыквенное, облепиховое, ореховое (грецкие орехи, кедровое, арахисовое), масло авокадо, кунжутное, льняное, расторопши и многие другие. Эксперт не советует использовать рафинированное масло, поскольку нерафинированное имеет более насыщенный вкус и запах;

сливки жирностью 10/15/20%

сметана или греческий йогурт.

Идеальная пропорция жира и кислоты в салатной заправке – два к одному.

Что касается сливок, то это особенный продукт, к которому кислота не добавляется.

Чем добавить остроты

Острые салаты нравятся не всем, но немного пикантности салату или заправке могут придать руккола или салатная горчица. Из других продуктов это:

горчица – чаще всего французская, но точно не очень острые виды горчицы (казацкая, например);

тайский острый соус, состоящий из меда или сахарного сиропа и перца чили;

хрен;

черный перец свежего помола.

К заправке также рекомендуется добавить сладкую нотку, используя редкий мед, сироп агавы, кленовый сироп или сироп топинамбура.

Особое внимание необходимо уделить выбору соли для заправки.

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