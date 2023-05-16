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Еда

Идеально к мясу. Рецепт очень быстрого и вкусного томатного соуса

томатный соус
Фото: Kristin Azizian/Instagram

На приготовление этого соуса не понадобится много времени и ингредиентов.

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Продолжая тему различных вкусных соусов к мясу, предлагаем попробовать приготовить новое блюдо по рецепту известного кулинарного блогера Кристины Азизян. Такой соус не только вкусен, но и полезен, поскольку в нем нет майонеза и прочих не очень полезных ингредиентов. Он идеально подойдет к шашлыкам или запеченному мясу.

Соус к мясу

Ингредиенты:

  • чеснок – 3-4 зубчиков (можно меньше);
  • томатная паста – 2-3 ст. л;
  • соль – 1/2 ч. л;
  • сахар – 1 ч. л;
  • черный перец – 1/2 ч. л;
  • зелень: укроп и петрушка, (можно взять только укроп);
  • растительное масло – 1-2 ст. л;
  • кипяченая теплая вода – 100 гр.

Способ приготовления:

Все перечисленные ингредиенты смешать в блендере. Густота соуса будет зависеть от густоты томатной пасты, также можно по своему усмотрению регулировать количество воды.

Готовый соус перелить в соусницу и можно подавать на стол к мясу.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальную закуску для шашлыков из помидоров, а также делился рецептом битых огурцов, которые так же хорошо подходят к мясу и другим блюдам.