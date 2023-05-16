Ідеально до м'яса. Рецепт дуже швидкого та смачного томатного соусу

На приготування цього соусу не знадобиться багато часу та інгредієнтів.

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Продовжуючи тему різних смачних соусів до м'яса, пропонуємо спробувати приготувати нову страву за рецептом відомої кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Такий соус не тільки смачний, а й корисний, оскільки в ньому немає майонезу та інших не дуже корисних інгредієнтів. Він ідеально підійде до шашликів або запеченого м'яса.

Соус до м'яса

Інгредієнти:

часник — 3-4 зубчиків (можна менше);

томатна паста – 2-3 ст. л;

сіль — 1/2 ч. л;

цукор – 1 ч. л;

чорний перець – 1/2 ч. л;

зелень: кріп та петрушка, (можна взяти тільки кріп);

олія – 1-2 ст. л;

кип'ячена тепла вода – 100 г.

Спосіб приготування:

Усі перелічені інгредієнти змішати у блендері. Густота соусу залежатиме від густоти томатної пасти, також можна на власний розсуд регулювати кількість води.

Готовий соус перелити в соусницю і подавати на стіл до м'яса.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальну закуску для шашликів з помідорів, а також ділився рецептом битих огірків, які добре підходять до м'яса та інших страв.