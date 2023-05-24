Очень вкусно и просто. Рецепт лимонного торта с меренгой
Этот десерт с цитрусовым ароматом точно придется вам по вкусу.
Лимонный торт с меренгой обычно готовят в Италии, которая славится своими цитрусовыми. Так что, когда будете готовить его дома, постарайтесь выбрать сочные и вкусные лимоны. Так торт получится более ароматным. Как его приготовить, расскажет Фокус.
Лимонный торт с меренгой
Для бисквита:
- 4 яйца;
- 200 г сахара;
- 200 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли.
Для лимонного крема:
- 4 желтка;
- 150 г сахара;
- 100 мл лимонного сока;
- цедра одного лимона;
- 100 г сливочного масла.
Для меренги:
- 4 белка;
- 200 г сахара;
- щепотка соли.
Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом или выстелите пергаментом. Взбейте яйца с сахаром в пышную пену. Добавьте муку, разрыхлитель и соль и аккуратно перемешайте тесто.
Вылейте тесто в форму и выпекайте около 25 минут или до золотистого цвета. Проверьте готовность бисквита зубочисткой. Остудите бисквит и разрежьте его на две коржа.
Для приготовления лимонного крема взбейте желтки с сахаром в кастрюле на слабом огне. Добавьте лимонный сок, цедру и масло и варите, помешивая, до загустения. Остудите крем.
Для приготовления меренги взбейте белки с щепоткой соли до образования пиков. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать до того, как меренга станет блестящей и устойчивой.
Соберите торт, промазывая каждый корж лимонным кремом и сверху украсьте меренгой. Поджарьте меренгу в духовке или горелкой до золотистого цвета. Цедры можно добавить больше, если вам хочется, чтобы цитрусовый аромат был более сильным.
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