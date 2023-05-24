Испанская кухня. Рецепт салата с тунцом и оливками

Это очень вкусный салат, который можно подавать и как самостоятельное блюдо.

Слоеный салат с тунцом и оливками — это аппетитный и питательный салат, который можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир. Салат легко и быстро готовится, а его можно хранить в холодильнике до двух дней. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат с тунцом и оливками

Ингредиенты:

4 крупных картофелины;

2 морковки;

4 яйца;

1 банка тунца в собственном соку (200 г);

1/2 стакана оливок без косточек (черных или зеленых);

1/2 стакана майонеза;

соль и перец, зелень.

Отварите картофель, морковь и яйца в подсоленной воде до готовности. Остудите и очистите от кожуры. Нарежьте картофель и морковь кубиками, а яйца — ломтиками.

Откройте банку тунца и слейте сок. Разомните тунец вилкой на мелкие кусочки.

Нарежьте оливки пополам или на четвертинки.

Возьмите большое блюдо или тарелку и начните выкладывать слои салата. Сначала положите слой картофеля, посолите и поперчите по вкусу, смажьте майонезом. Затем положите слой тунца, снова смажьте майонезом. Повторите то же самое со слоями моркови, яиц и оливок.

Украсьте салат зеленью и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

Также вы можете приготовить вкусный запеченный картофель Хассельбек. Он подойдет в качестве дополнения к салату.