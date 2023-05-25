Летнее меню. Салат из шпината и зелени

Этот простой и очень легкий салат, который идеально подойдет на ужин.

Салат из шпината и зелени — это простой и полезный салат, который можно приготовить за несколько минут. Изюминку ему придает красный перец и чеснок. Этот салат хорош и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу, или рыбе. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат из шпината и зелени

Ингредиенты:

200 г шпината;

100 г зелени (укроп, петрушка, базилик);

2 зубчика чеснока;

1 красный сладкий перец;

1 помидор;

4 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. лимонного сока;

соль по вкусу.

Промойте шпинат и прочую зелень и хорошо обсушите. Нарежьте, как вам удобно. Чеснок очистите и измельчите в прессе, или ножом.

Перец вымойте, очистите от семян и нарежьте тонкими полосками. Помидор нарежьте ломтиками.

В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок и соль.

В большом салатнике смешайте шпинат, зелень, перец и чеснок, полейте заправкой и перемешайте. При желании, салат можно дополнить рукколой, вареными перепелиными яйцами, ломтиками хамона, или сыром фета. А если добавить к оливковому маслу немного апельсинового сока, то получится сицилийская заправка.

Это базовый рецепт, который можно дополнять по своему желанию.

Если вам нравится шпинат, вы также можете приготовить вкусные сырные батончики с этой зеленью.

А если вы любите пироги, то попробуйте испечь греческий пирог со шпинатом из теста фило. Этот пирог называется спанакопита (spanakopita) и является традиционным блюдом греческой кухни. Тесто не придется готовить, его проще всего купить в супермаркете.