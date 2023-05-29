Идеально для жаркого дня. Рецепт настоящего парфе

Это холодный сладкий десерт, который может стать прекрасной альтернативой мороженому.

Парфе — это холодный сладкий десерт, который готовится из взбитых сливок с сахаром и ванилью, а затем замораживается в металлической форме. Парфе можно делать с разными вкусами и добавить к нему фрукты или орехи.

Это блюдо известно с 1894 года и, как считается, придумали его во Франции. Название parfait означает "совершенный, великолепный.

В Америке парфе также стало популярным десертом, который подается в высоких прозрачных стаканах слоями с фруктами, ликерами, или фруктовым льдом. Фокус расскажет, как приготовить парфе.

Парфе

Ингредиенты:

500 мл сливок 33-35%;

100 г сахара;

1 ч. л. ванильного сахара или экстракта;

2 ст. л. ликера на свой вкус (необязательно);

100 г фруктов или орехов на свой вкус (необязательно).

Взбейте сливки с сахаром и ванилью до образования плотной пены.

Добавьте ликер и аккуратно перемешайте.

Если вы используете фрукты или орехи, нарежьте их мелкими кусочками и добавьте в сливочную массу.

Разложите парфе по металлическим формочкам или креманкам и поставьте в морозильник на несколько часов или на ночь.

Перед подачей выньте парфе из формочек и украсьте по желанию фруктами, шоколадом, мятой. Также можно полить парфе карамелью, растопленным шоколадом, или любым сиропом по своему вкусу. Особенно эффектно выглядит парфе, выложенное в стеклянную посуду и украшенное ломтиками клубники.

Также вы можете приготовить еще одной нежнейшее французское лакомство – крем-брюле. Поэтом рецепту оно выйдет точно, как в фильме "Амели".